Scuola di ciclismo per bambini a Garrufo, open day il 16 ottobre

GARRUFO – La stagione 2021 di lancio dell’Area 259, nell’ambito della promozione del ciclismo giovanile in tutta la Val Vibrata, si arricchisce di un grande evento celebrativo. Dopo notevoli sforzi organizzativi, il pomeriggio di sabato 16 ottobre sarà dedicato alla scoperta delle nuove leve del pedale del territorio vibratiano con l’Open Day della scuola di ciclismo per bambini da 7 anni in su: un momento da non mancare che sia di augurio per grandi soddisfazioni e divertimento.

L’appuntamento è presso la palestra Tonic Club di Garrufo di Sant’Omero dalle 15:00 alle 18:00.

Un impulso in più al progetto di rilancio dell’attività giovanile sull’intero territorio della Val Vibrata, portato avanti da Silvio Cappelli (coordinatore di tutte le attività in seno all’Area 259), per trasformare in realtà un obiettivo che sta molto a cuore a tutto lo staff dirigenziale.