Screening dell’ambliopia: l’iniziativa Lions Club Vasto e Adriatica Colonna

VASTO – Dopo due anni di sospensione dovuta alla pandemia il Lions Club Vasto Host, in collaborazione con il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, ha riproposto un service di screening dell’ambliopia, meglio noto come occhio pigro. L’iniziativa, coordinata sapientemente dal Dr. Nicola Farina, è stata realizzata nelle giornate di lunedì 30 e martedì 31 maggio presso il plesso di via Stirling della Nuova Direzione Didattica di Vasto, grazie alla consueta disponibilità della dirigente scolastica Concetta Delle Donne, sempre molto attenta alle iniziative in favore della comunità e alle attività dei Lions vastesi. Sono state la Dott.ssa Germana Battista e la Dott.ssa Mariangela Sabatini, bravissime ortottiste, a garantire il successo della iniziativa durante la quale si sono sottoposti a controllo 45 bambini di 4 anni di età, ovvero quella ottimale per una diagnosi efficace.

L’iniziativa è stata molto gradita dalla scuola che ha collaborato in maniera esemplare per la sua realizzazione, grazie anche all’impegno della Ins. Paola Melis che ha coordinato le adesioni che hanno interessato i sei plessi della scuola, Aniello Polsi, Incoronata, Vasto Marina, S. Lorenzo, Smerilli e S. Michele.

Soprattutto è stato gratificante l’apprezzamento da parte delle mamme e dei papà che hanno accompagnato i loro figlioli, genitori pienamente soddisfatti del service promosso dai Lions vastesi dai quali sono stati edotti anche sul perché dell’iniziativa e su cosa sono e cosa fanno i Lions nel mondo e nel territorio.

Per i Lions presenti, invece, la gratificazione dei sorrisi dei bimbi e la consapevolezza di aver realizzato ancora una volta un servizio davvero utile alla comunità.