Domenica 5 giugno il Parco Turistico Montepiano ospiterà l’evento organizzato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano

ROCCAMONTEPIANO – Il 5 giugno 2022 il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, come ogni anno, organizza la Giornata Nazionale dello Sport, evento che avrà come teatro tante piazze d’Italia dove si raduneranno ragazzi e ragazze che si cimenteranno in varie discipline sportive.

La partecipazione è gratuita. Per la provincia di Chieti la manifestazione si svolgerà dalle 9.00 alle 13.00 presso il Parco Turistico Montepiano di Roccamontepiano (Ch), luogo molto suggestivo, ampio e con tanto verde. Saranno presenti oltre 120 ragazzi e ragazze che verranno seguiti da 20 tra tecnici ed istruttori di varie federazioni. Le società porteranno a Roccamontepiano i loro iscritti, ma potranno prendere parte alla mattinata anche ragazzi e ragazze che verranno semplicemente a vedere la manifestazione e volessero mettersi alla prova.

Verrà consegnato un gadget da parte del Coni Regionale Abruzzo a tutti i partecipanti.

Soddisfatto il Delegato Provinciale Coni Chieti Massimiliano Milozzi per l’annunciata grande

partecipazione annunciata alla Giornata Nazionale dello Sport di Roccamontepiano:

“Come Comitato Provinciale di Chieti è un ottimo risultato avere tante presenze dopo il periodo

critico che abbiamo vissuto per la pandemia: è un bel segnale di ripartenza.

Ringrazio il Sindaco Adamo Carulli e tutta l’Amministrazione Comunale di Roccamontepiano che hanno appoggiato la manifestazione mostrandosi come sempre sensibili verso il mondo sportivo”.