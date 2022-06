Teramo, ex Aquila d’Oro: partiti i lavori di demolizione del capannone

TERAMO – Ieri mattina, dopo i lavori di bonifica della copertura in amianto, sono partiti i lavori di demolizione dello storico capannone dell’ex Aquila d’Oro alla Gammarana. Ad effettuare l’intervento, che durerà circa una decina di giorni, la ditta Porcinari di Montorio.

Il Sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore all’ambiente Martina Maranella esprimono soddisfazione per l’avvio dell’intervento, che si inserisce nel progetto di riqualificazione e rigenerazione dell’area della nuova proprietà, la ditta D’Adiutorio di Montorio.

“Si tratta di un intervento frutto della straordinaria cooperazione tra il Comune e il privato – sottolineano il primo cittadino e l’assessore Maranella – cooperazione che ha portato prima alla bonifica dell’amianto e oggi all’avvio dei lavori di demolizione, che danno il via alla seconda fase del progetto di riqualificazione e rigenerazione dell’area. Dopo l’acquisto da parte della nuova proprietà l’ufficio ambiente e l’ufficio tecnico hanno proceduto in tempi celeri alle relative pratiche burocratiche e oggi si è arrivati alla demolizione del fabbricato. Un ringraziamento particolare va al vigile ecologico Vincenzo Calvarese per il lavoro svolto”.