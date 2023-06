Scorrendo con il Foro, i risultati della manifestazione podistica 2023

VACRI – Nell’ambito del Corrilabruzzo UISP e nel denso carnet di appuntamenti estivi, sull’asse organizzativo Acli Marathon Chieti e Pro loco di Vacri, va rimarcato il grande successo riscosso dalla manifestazione podistica Scorrendo con il Foro che ha avuto come quartier generale di partenza, arrivo, logistica e premiazioni l’Area Fiera Vacri. Una gara che ha visto allineati 110 atleti sul percorso competitivo di 10 chilometri che ha portato ancora alla ribalta Cesare Ciommi. L’atleta della Tocco Runner, già vincitore di diverse competizioni nella prima parte della stagione 2023, ha dominato in netta solitudine e portato a termine la propria fatica in 33’02” e con una media a chilometro di 3’18”. A completare il podio Kevin Aristade Kouakou dell’Atletica Rapino con il crono di 35’29”, terzo Domenico Cinalli (Asd I Lupi d’Abruzzo – 35’57”), quarto Umberto D’Agostino (Podisti Frentani – 36’23”) e quinto Danilo D’Arcangelo (Asd Pietro Mennea Chieti – 37’35”). Vincitrice tra le donne Lorella Bassani della Runners Chieti (46’01”), seconda Monika Manuela Mancini (Runners Pescara – 47’51”) e terza Mariangela Di Berardino (Asd Vini Fantini – 49’07”).

