44° Podistica delle Contrade, la maratonina “Trofeo Ivana Lannutti”

ATESSA – Tutto pronto a Montemarcone di Atessa per la Podistica delle Contrade-Trofeo Ivana Lannutti-Memorial Duilio Fornarola che attende oltre 250 iscritti non solo da tutto l’Abruzzo ma anche da Molise e Puglia. Affiancato dalla Pro loco Val di Sangro-Atessa, il sodalizio I Lupi d’Abruzzo ha perfezionato ogni dettaglio di una manifestazione che convoglia per la 44°volta l’interesse del movimento podistico abruzzese annualmente ogni 25 aprile, facente parte del Corrilabruzzo UISP.

Per questo giovedì il clichè prevede il ritrovo alle 14:00 in piazza Ignazio Silone, alle 15:30 delle gare giovanili su diverse distanze (da 80 a 1.500 metri), alle 17:15 il via alla non competitiva/passeggiata di 4 chilometri e alle 17:30 lo start per la competitiva di 10 chilometri.

È una manifestazione all’altezza delle tradizioni organizzative dell’Asd I Lupi d’Abruzzo del neo presidente Massimo Petronio che poi lascerà spazio ai preparativi per il doppio appuntamento di sabato 22 giugno con la 6 Ore Fattore Day al matitno e il Trofeo Podistico Città di Atessa-Duilio Run in notturna.