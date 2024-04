Le due competizioni, in programma il 28 aprile, si vestono di nuovo a fianco di Avezzano Città della Cultura in movimento

AVEZZANO – Fucino Half Marathon e Stracittadina di Avezzano si rifanno il look per un traguardo importante e comune che avrà il suo momento clou domenica 28 aprile nella città marsicana.

Un progetto maturato a lungo per aggiungere festa nella festa grazie all’impegno e all’entusiasmo degli organizzatori della UISP Comitato Provinciale di L’Aquila e all’Asd Stracittadina di Avezzano per inserirsi nel meraviglioso contesto di Avezzano, Città della Cultura in Movimento, un happening dedicato alla promozione dello sport, della cultura, della la musica e dello spettacolo con le relative associazioni coinvolte, a pochi giorni dalla partenza di tappa del Giro d’Italia.

La Fucino Half Marathon si corre sulla distanza di 21,097 chilometri con partenza alle 10:00 da piazza Risorgimento in un tragitto andata e ritorno, chiuso al traffico veicolare, tra Avezzano e Borgo Ottomila per rientrare nel centro cittadino marsicano.

“Fortificati dall’esperienza dell’anno scorso – spiega l’avv.Liberato Taglieri a nome di tutto il comitato provinciale UISP L’Aquila – la Fucino Half Marathon si è inserita nel contesto di Avezzano Città della Cultura e del Movimento per affiancare lo svolgimento della Stracittadina di Avezzano con la sua omonima Asd presieduta da Antonella Di Carlo. Come UISP L’Aquila, abbiamo mobilitato tutte le nostre società del territorio marsicano che ci daranno supporto nella parte tecnica-organizzativa della mezza maratona. Abbiamo anche sinergie con alcune importanti società di Roma in particola si segnala l’Asd Piano ma Arriviamo che curerà il servizio pacemaker per avere il riferimento dei tempi. Sia per la mezza che per la stracittadina, il trend è in crescita e abbiamo prorogato la chiusura delle iscrizioni a tutto giovedì 25 aprile. Tutti i partecipanti avranno il pacco gara con una sacca e una maglietta rosa con i loghi dei due eventi e anche quello del Giro d’Italia in omaggio alla Corsa Rosa che tornerà come sede di partenza il 12 maggio della tappa che arriverà a Napoli. In più ogni partecipante avrà la medaglia da finisher”.

Sempre alle 10:00 è fissato lo start della Stracittadina di Avezzano in ricordo di Remo De Angelis, Pietro Lisciani e Mario Sbardella. La gara clou è la competitiva di 10 chilometri valevole per i circuiti Trofeo Nazionale Libertas e Corri Marsica UISP, oltre all’abbinamento con il Campionato Nazionale di corsa su strada riservato ai Corpi di Polizia Locale d’Italia (in collaborazione con il Gruppo Sportivo Polizia Locale Città di Avezzano).

Allo stesso orario partenza della non competitiva di 3,3 chilometri che corrisponde a un giro della 10 chilometri in collaborazione con LILT e anche della Gusta Longa in collaborazione con Cucina975 – D&S. In seno alla Stracittadina di Avezzano, spazio alle gare per i bambini (alle 9:00) con l’organizzazione condivisa con Asd Pucetta e Avezzano Calcio.

Così Antonella Di Carlo per conto del comitato organizzatore dell’Asd Stracittadina di Avezzano: “La manifestazione, oltre ad offrire alla città di Avezzano momenti ludici, ricreativi e soprattutto di sport, ha anche uno scopo benefico perchè il ricavato delle iscrizioni lo doneremo alla LILT. In più è un evento inclusivo perché, grazie alle joelette di Appennini For All, potranno partecipare ragazzi con disabilità motorie e saranno proprio loro ad aprire le gare insieme all’associazione Amici di Denis. Faremo tante cose per far divertire i più piccoli, omaggeremo il nostro territorio con il pasta party e le tante degustazioni enogastronomiche con la Gusta Longa. Il clou lo avremo alla fine di tutte le gare con il concerto degli Equipe 84”.

Per domenica prossima tutti di corsa e a fare sport per passare una domenica differente dal solito e anche per riappropiarsi degli spazi della propria città senza il rumore del traffico!

SABATO 27 APRILE

17.30 Convegno “Sport, alimentazione e benessere psicofisico” in collaborazione con Marsicaland | Sala Irti (Ex Montessori)

DOMENICA 28 APRILE

9:00 Pinacoteca all’aperto in collaborazione con Gruppo Artisti Marsarte (piazza Risorgimento)

9:00 Visite guidate a cura del FAI nella Cattedrale dei Marsi (piazza Risorgimento)

9:00 Partenza gare per bambini (piazza Risorgimento)

9:30 Dj set con Paul Jockey Criminal Vibes in collaborazione con Paolo De Angelis Dj Producer Artist (piazza Risorgimento)

10:00 Attività specifiche educative per bambini organizzato da Metamorfosi Animazione (piazza Risorgimento)

10:00 Partenza Fucino Half Marathon, Stracittadina di Avezzano e Gusta Longa (piazza Risorgimento)

10:00 Partenza non competitiva in collaborazione con la LILT (piazza Risorgimento)

10:00 Inizio manifestazioni Appennini for All Tour Operator focalizzato sul turismo per disabili (fondatore e direttore Mirko Cipollone)

11:00 Bande Musicali e Dj set nel centro cittadino lungo il percorso delle gare

12:00 pasta party e premiazioni (piazza Risorgimento)

12:45 EQUIPE84 in concerto (piazza Risorgimento)

17:30 Esposizione Auto storiche a cura di Abruzzo Drivers Club (piazza Risorgimento)

17:30 Attività specifiche educative per bambini organizzato da Metamorfosi Animazione (piazza Risorgimento)

18:00 Premiazione artisti Pinacoteca all’aperto (piazza Risorgimento)

A questo link della piattaforma ENDU sono attive le iscrizioni https://www.endu.net/it/events/fucino-half-marathon-and-stracittadina-di-avezzano/?fbclid=IwAR2uzrx_Cn3fBunlQKg3kceKeArhpyKKZ-Oau3erJoWEUKGYR-09kRLmX1o

Pagina Facebook del circuito Corri Marsica UISP https://www.facebook.com/corrimarsicauisp