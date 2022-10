Alla scoperta delle leve invisibili del successo, incontro oggi a Pescara

Dalle ore 15:30 alle 19 tappa a Pescara con il tour dell’happening formativo gratuito per rilanciare le attività contro ogni crisi e cogliere le opportunità

PESCARA – Dopo L’Aquila continua a Pescara il tour di “Operazione In Business”, progetto promosso da un pool di aziende e professionisti di varie discipline per il rilancio e la crescita del nostro tessuto imprenditoriale.

Si terrà giovedì 20 ottobre, dalle 15:30 alle 19:00, presso l’Auditorium “L. Petruzzi” del Museo delle Genti d’Abruzzo l’Happening formativo gratuito “Scopri le leve invisibili del successo” incontro dedicato alle micro, piccole e medie imprese e professionisti del territorio abruzzese.

Obiettivo dell’evento è aiutare le attività in questo momento di crisi in cui è necessario “rifondare” l’impresa e il concetto stesso di lavoro per operare in un mercato globale e fortemente competitivo. L’acquisizione di nuove competenze e conoscenze permette di contrastare l’emorragia delle tante attività che chiudono.

Nel 2022 ad oggi 371.500 imprese si dichiarano in grave difficoltà economica e si prevede che entro la prima metà del 2023 potrebbero chiuderne oltre 120.000 (Confcommercio).

È tutta colpa della crisi o anche di un modello d’impresa obsoleto, che funzionava ieri ma oggi non più?

L’happening per parlare di cultura manageriale, dei nuovi modelli organizzativi, di innovazione e sviluppo con Stefano Cianciotta, docente universitario, presidente di Abruzzo Sviluppo e alla guida dell’Osservatorio Nazionale sulle Infrastrutture di Confassociazioni.

Amministrazione e finanza, il controllo di gestione, l’esatta conoscenza dei numeri costituiscono la leva determinante e funzionale ad aumentare il fatturato e il guadagno, a non chiudere i conti in rosso e dar vita ad un business sano e duraturo.

Sull’argomento sarà Giorgio Petrucci, dottore commercialista e Co-Founder di Diventa Impresa, che da oltre vent’anni affianca le aziende per analizzarne nel dettaglio le difficoltà ed individuare le tecniche per superarle.

Ma come stare al passo con l’innovazione tecnologica? Bisogna padroneggiare gli strumenti digitali per essere competitivi, risparmiare tempo e denaro.

Tema approfondito da Federico Masiero, dottore in Ingegneria dell’informazione e Co-Founder di Diventa Impresa, da anni vicino alle aziende per accompagnarle nel processo di trasformazione digitale.

Qualsiasi attività, piccola o grande, e di qualsiasi genere, oggi non può più fare a meno del marketing. Sarà il focus su cui concentrerà l’intervento Francesca Pompa, imprenditrice esperta di marketing e comunicazione da oltre trent’anni.

Con One Group e Q110, tra i primi in Abruzzo ad introdurre nelle PMI queste discipline e a promuovere una nuova cultura imprenditoriale al passo con i tempi.

A moderare l’happening un volto noto della cultura e del giornalismo abruzzese, Angelo De Nicola. A gli intervenuti sarà rilasciato un attestato di partecipazione in segno dell’interesse ad essere “costruttori del cambiamento”.