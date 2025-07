Scomparsa Ugo Fusco, il cordoglio del CONI Abruzzo

PESCARA – Il Presidente del CONI Abruzzo, Antonello Passacantando, ha espresso profonda commozione per la prematura scomparsa di Fusco, ricordandolo come dirigente stimato, uomo appassionato e instancabile promotore dei valori dello sport. La recente rielezione alla guida del Comitato Regionale FISE Abruzzo era il giusto riconoscimento per il suo impegno nel mondo equestre.

Fusco aveva ricoperto ruoli prestigiosi come giudice di salto ostacoli e steward internazionale, contribuendo in modo significativo alla crescita della disciplina in Abruzzo. Il CONI Abruzzo lo ricorda con gratitudine per la passione e la generosità dimostrata verso lo sport.

Le condoglianze più sentite sono rivolte alla sua famiglia: Zora, Veronica, Francesco e il nipotino Gregorio. I funerali si terranno domani alle 17:00, a Francavilla al Mare, quartiere Pretaro, nella Chiesa di Maria Santissima Madre di Dio.