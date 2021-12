Scomparsa Sindaco di Fallo, il ricordo di Di Giuseppantonio

“Con lui se ne va un sindaco che in questi anni ha dimostrato di essere un primo cittadino capace, sempre in prima fila per il suo territorio”

FALLO – “Non ci sono parole di fronte alla morte improvvisa del sindaco di Fallo. Alfredo Salerno, scomparso improvvisamente ieri pomeriggio. Una grave perdita per tutta la Val di Sangro, sindaco perbene, stimato da tutti, un valido amministratore – scrive nel suo messaggio, Enrico Di Giuseppantonio Sindaco di Fossacesia e Vice Presidente del Consiglio Nazionale dell’Associazione Comuni d’Italia -. Con lui se ne va un sindaco che in questi anni ha dimostrato di essere un primo cittadino capace, sempre in prima fila per il suo territorio. Con lui si era instaurato un rapporto di collaborazione, frutto delle buone idee e di alcuni progetti che aveva in mente per far decollare il turismo nel suo comune e nel nostro territorio e grazie ai nostri incontri ne avevo apprezzato la passione, la dedizione, segno evidente che interpretava il suo ruolo di sindaco come una missione per la sua gente. A nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale di Fossacesia, esprimo il mio più profondo cordoglio alla sua famiglia , al Consiglio Comunale e a tutti i cittadini di Fallo, che hanno avuto la fortuna di essere guidati da un sindaco speciale come Alfredo Salerno. Buon viaggio sindaco per sempre”.