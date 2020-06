Scomparsa Nando Canale, Pezzopane: “Il gigante buono non c’è più”

CASTELVECCHIO CALVISIO – “Una morte improvvisa e assurda, ci ha portato via il gigante buono di Castelvecchio Calvisio. Nando era una istituzione, sempre disponibile, affabile. Lo conoscevo da anni, e quando c’era tempo si prendeva insieme il caffè al bar di Castelvecchio. Di qualsiasi cosa si avesse bisogno, c’era lui. Tutti gli volevamo bene ed ora lo piangiamo. Quando arrivavi a Castelvecchio lo trovavi sempre in giro, indaffarato in tante incombenze, e quante volte mi ha aiutata a risolvere qualche piccolo problema.

Era davvero buono ed in piazzetta era una presenza costante, aiutava tutti, anche gli estranei, e li portava a visitare i segreti di questo bellissimo paesino che e’ Castelvecchio Calvisio. Porgo alla famiglia, alla cara Sindaca Luigina Antonacci ed alla comunità di Castelvecchio Calvisio, le mie sentite condoglianze. Quell’incrocio a San Gregorio è terribile. Anas, Provincia e Regione prendano subito provvedimenti”. Così Stefania Pezzopane ha commentato la tragica morte di Nando Canale, consigliere comunale a Castelvecchio Calvisio.