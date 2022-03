Scomparsa di Gianfranco Bizzini, il cordoglio dell’assessore Liris

L’AQUILA – “A nome personale e della Regione Abruzzo esprimo profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Gianfranco Bizzini, presidente dell’Aquila Basket”. Lo afferma in una nota l’assessore regionale allo Sport, Guido Liris.

“Uno dei motori della pallacanestro aquilana, aveva una forza e una tenacia straordinarie, che tuttavia non sono bastate contro il male che combatteva”, aggiunge Liris.

“Ha rappresentato un autentico punto di riferimento per intere generazioni, considerando che lo sport ha un profondo valore sociale e di aggregazione”.

“È anche grazie a lui se in una città di provincia tantissimi giovani si sono avvicinati ad uno sport considerato di serie b”, ricorda Liris, “non solo per praticarlo ma anche come tifosi, considerando che il basket ha vissuto in città stagioni molto importanti e che, ancora oggi, si ritrova con una società in serie B”.

“Ai suoi cari e a chi gli ha voluto bene, un affettuoso abbraccio di cordoglio”, conclude Liris.