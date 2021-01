Scomparsa di Bruno Casciano, il cordoglio di Antonio Blasioli

PESCARA – “È morto questa mattina, all’età di 82 anni, Bruno Casciano. Nato a Pescara nel 1938, operaio Fiat per 30 anni presso la succursale Fiat di Pescara e sindacalista della CGIL in Fiat, è stato Consigliere di quartiere con il Pci (di cui era un iscritto alla sezione Curiel) nel quartiere 8 di Zanni per due legislature.

Ho un ricordo di Bruno, nitido. Quando interruppe la sua partecipazione politica mantenne sempre uno sguardo attento e informato su ciò che avveniva ad ogni livello, dal Governo fino al rione in cui abitava. Poche parole, senza fronzoli, ma con giudizi attenti, informati e alcune volte anche severi.

Lascia la moglie Rita D’Aloisio e quattro figli: Stefano, già consigliere comunale, Massimo, Alessandro e Antonio. Da domani, dopo le 11:30, la salma sarà all’obitorio dell’Ospedale civile di Pescara. I funerali si svolgeranno lunedì 4 gennaio alle ore 15:00 nella chiesa San Paolo in via Montanara. Esprimo il mio più sentito cordoglio alla moglie e ai figli e un abbraccio a Stefano Casciano”.