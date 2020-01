Teramo, una domenica spassosa con il teatro dialettale

Il 26 gennaio al Teatro Comunale di Teramo va in scena “Scine none…’nni sacce”, una commedia spassosa sulla quotidianità familiare

TERAMO – Domenica 26 gennaio alle 17,00 torna al Teatro Comunale di Teramo il Teatro Dialettale organizzato dal Comitato Regionale F.I.T.A. Abruzzo con una commedia spassosa sulla quotidianità familiare “Scine none….’nni sacce!” sceneggiatura e regia di Marina Di Carluccio che vede in scena la Compagnia Le Muse di Castelnuovo Vomano.

Lo spettacolo, che partecipa al 2° Premio Fita Teramo, parla dei problemi presenti in ogni famiglia che normalmente trova un modo per risolverli. Le cose si complicano se qualcuno non è d’accordo. Una storia che tra richieste incombenti, figli incerti e interventi “dall’alto”, rivela i diversi colori di ognuno. Una commedia che, nell’omaggiare alcuni classici del teatro italiano, ne mette in luce la più grande caratteristica: essere senza tempo.

Personaggi e interpreti:

LUCIA – Marina Di Carluccio

PEPPINO – Renato Foglia

CONCETTA – Stefania Di Febbo

ASSUNTA – Alessia Giansante

MICHELE – Nicola Peca

ANNUCCIA – Flavia Prosperi

GRAZIA – Giordana De Petris

NICOLINO – Enzo D’Angelo

CARMELA – Loretta Pierdomenico

DOTTORESSA – Giulia D’Eusanio

SAN GIUSEPPE – Daniel Mancuso

BIGLIETTO

Intero € 12,00 / Ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)

PER INFO

Teatro Comunale di Teramo – Piazza Cellini

dal lunedì al venerdì ore 9.00-13 e 15.00 – 19.00

tel. 0861246773 – biglietteria@acsabruzzo.it – www.acsabruzzo.it

Comitato regionale F.I.T.A. Abruzzo

Via degli Agostiniani, 52 – 66100 – Chieti (CH)

fitateatroabruzzo@gmail.com – www.fitateatroabruzzo.altervista.org