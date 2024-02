Sci alpino, weekend ricco di gare giovanili: i vincitori

Nel fine settimana del 17 e 18 febbraio a Ovindoli e Campo Felice centinaia di piccoli atleti si sono contesi tanti importanti premi

OVINDOLI – Venerdì a Ovindoli nello Slalom Speciale del “Trofeo Comitato Abruzzese”, la competizione è stata organizzata dallo Sci Club Eur sulla pista Montefreddo.

Ragazzi F

1. Elena Di Stefano * Campo Felice, 2. Vittoria Chiodi * Campo Felice, 3. Giorgia Gianello * Ovindoli Extreme

Ragazzi M

1. Alessandro Montani * Eur, 2. Matteo Anfosso* Le Rocche, 3. Leonardo Marra * Le Rocche

Allievi F

1. Giuliana Pittori * SC Eur , 2. Ludovica Selvaggio* Le Rocche, 3. Beatrice Centioli * Le Rocche

Allievi M

1. Giovanni Scalisi * SC Ovindoli, 2. Federico Stefoni * Le Rocche, 3. Alessandro Brenda * SC Ovindoli

Senior F

1. Beatrice Anfosso * Le Rocche, 2. Francesca Dolceamore * Le Rocche, 3. Martina Morgante * Eur

Senior M

1. Leonardo Centioli * Le Rocche, 2. Simone Di Gregorio * Campo Felice, 3. Alessio Lupi * Le Rocche.

Sabato 17 febbraio c’è stata una eccezionale festa con grandi numeri: 108 atleti in pista per la gara regionale del nuovo format federale “Fisi per il futuro – Piedi Veloci”.

Organizzazione a cura dello Sci Club Ovindoli, sulla pista Montefreddo, hanno gareggiato i cosiddetti “Children”.

Gara 1

Ragazzi F

1. Ranalli – SC Livata, 2. Sticca – SC Terminillo, 3. Di Stefano – Campo Felice

Ragazzi M

1. Montani – Eur, 2. Borgia – SC Terminillo, 3. Marra – Le Rocche

Allievi F

1. Sambuco – SC Livata, 2. Selvaggio – Le Rocche, 3. Centioli – Le Rocche

Allievi M

1. Cirrincione – Eur, 2. Ranalli SC Livata, 3. Anfosso – Le Rocche

Gara 2

Ragazzi F

1. Sticca – SC Terminillo, 2. Di Stefano – Campo Felice, 3. Chiodi – Campo Felice

Ragazzi M

1. Marra – Le Rocche, 2. Zanon – Crew, 3. Enrietti – Eur

Allievi F

1. Santucci – SC Ovindoli, 2. Sambuco – SC Livata, 3. Selvaggio – Le Rocche

Allievi M

1. Piccone – Crew, 2. Cirrincione – Eur, 3. Scalisi SC Ovindoli.

“Piedi Veloci” anche a Campo Felice, sempre nella giornata di sabato 17 febbraio.

Organizzazione: Lupo Campo Felice. Categorie: Baby e Cuccioli

GARA 1

Baby F

1. Brocato – Lupo Campo Felice, 2. Greco – Ovindoli Extreme, 3. Verdecchia – Orsello Magnola

Baby M

1. Ciccotti – Ovindoli Extreme, 2. Contento – Campo Felice, 3. Greco – Ovindoli Extreme

Cuccioli F

1. Di Stefano – Campo Felice, 2. Nisi – Ovindoli Extreme, 3. Cococcia – Gran Sasso Ski Team

Cuccioli M

1. Nanni – Crew, 2. Salvatori – Le Rocche, 3. Peretto – Le Aquile

GARA 2

Baby F

1. Colantoni – Eur, 2. Brocato – Lupo Campo Felice, 3. Sticca – SC Terminillo

Baby M

1. Migliorati – Ovindoli Extreme, 2. Caterina – Orsello Magnola, 3. Contento – Campo Felice

Cuccioli F

1. Balduini – Campo Felice, 2. Foster Tirabassi – SC Terminillo, 3. Bettoja – Campo Felice

Cuccioli M

1. Cerasoli – 2000 Ovindoli, 2. Amoroso – Lupo Campo Felice, 3. Liuzza – Castel di Sangro.

E grande conclusione domenica sulla pista Montefreddo di Ovindoli.

Hanno gareggiato SuperBaby, Baby e Cuccioli.

Gara di Slalom con circa 150 partecipanti, cioè ancora una volta un bellissimo movimento di atleti, accompagnatori e famiglie!

L’organizzazione è stata curata dallo Sci Club Ovindoli.

Super Baby 1 F

1. Mummolo – Campo Felice 2. Cardinale – Lupo Campo Felice 3. Contento – Campo Felice

Super Baby 1 M

1. Tramontano – Gran Sasso Ski Team 2. Nuccetelli – SC Ovindoli

Super Baby 2 F

1. Ciminelli – SC Ovindoli 2. Di Salvatore – Gran Sasso Ski Team 3. Acitelli – Campo Felice

Super Baby 2 M

1. Capaldo – 2000 Ovindoli 2. Mercuri – Gran Sasso Ski Team 3. Naso – SC Ovindoli

Baby 1 F

1. Calò – Eur 2. Travaglini – Le Rocche 3. Tramontano – Gran Sasso Ski Team

Baby 1 M

1. Russo – SC Ovindoli 2. Contento – Campo Felice 3. Lapolla – SC Ovindoli

Baby 2 F

1. Vlassopulo – Sai Napoli 2. Cococcia – Gran Sasso Ski Team 3. Colantoni – Eur

Baby 2 M

1. Boffa – Sai Napoli 2. Torrelli – Ovindoli Extreme 3. Migliorati – Ovindoli Extreme

Cuccioli 1 F

1. Nisii – Ovindoli Extreme

2. Triglia – Eur

3. Pica – Gran Sasso Ski Team

Cuccioli 1 M

1. Valeri – SC Ovindoli

2. Poli Sorrentino – 2000 Ovindoli

3. Nardocci – SC Ovindoli

Cuccioli 2 F

1. Colantoni – Eur

2. Boffi – Sai Napoli

3. Moltoni – SC Ovindoli

Cuccioli 2 M

1. Ciccotti – Ovindoli Extreme

2. Salvatori – Le Rocche

3. Liuzza – Castel di Sangro