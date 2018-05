Sant’Egidio alla Vibrata, maltrattamenti: arrestato marito violento

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – I Carabinieri del Comando Stazione a conclusione dell’attività di indagine avviata dopo la denuncia della moglie disperata e stanca delle continue violenza subite riportate in una dettagliata denuncia-querela ai Carabinieri, hanno rintracciato e tratto in arresto – in esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Teramo – Dott. Veneziano –, su conforme richiesta del PM – Dott.ssa Aloisi –, che concordava appieno con le risultanza investigative condotte dai Carabinieri di Sant’Egidio alla Vibrata, Warti Hassan, 54enne, residente a Civitella del Tronto, domiciliato a Sant’Egidio alla vibrata, in quanto sfollato a seguito del terremoto, coniugato, manovale.

Il predetto, che faceva uso smodato di consumo di alcool, in più circostanze – nel corso degli ultimi anni – aveva malmenato ed offeso con pesanti ingiurie la propria consorte, convivente, connazionale, 35enne. Da ultimo lo scorso mese di aprile – in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’ubriachezza, alla presenza dei due figli minori, al culmine di una furibonda lite per futili motivi le metteva le mani addosso stringendole al collo – come per soffocarla –. La donna successivamente, dopo essersi liberata si era rivolta ai sanitari del Pronto Soccorso del P.O. “Val Vibrata” che le avevano diagnosticato lievi lesioni guaribili in giorni 7 (sette).

Ma la vita della donna, come accennato, è costellata da questi continui maltrattamenti e vessazioni, consistiti in schiaffi e pugni, tirate di capelli e continuamente apostrofata con i peggiori epiteti, mortificandola che non valeva nulla, spingendosi all’apice delle violenze, in un impeto d’ita a danneggiare anche i suppellettili dell’abitazione, accusandola di avere relazioni extraconiugali con altri uomini.