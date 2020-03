Sanitizzazione dei marciapiedi e della strade da domani a Giulianova

GIULIANOVA – Via al lavaggio ed alla sanitizzazione dei marciapiedi e delle strade sul territorio di Giulianova. Il Sindaco Jwan Costantini, insieme all’Assessore all’Ambiente Giampiero Di Candido, vista l’emergenza sanitaria nazionale in atto, si è prontamente attivato per far partire interventi importanti di sanitizzazione, che riguarderanno dapprima i marciapiedi delle zone più frequentate della città, per poi estendersi alle strade di tutto il territorio comunale, frazioni comprese.

Le attività straordinarie di sanitizzazione dei marciapiedi partiranno nella giornata di domani, sabato 14 marzo, e verranno effettuate da operai specializzati della Eco.te.di., impiegando un liquido igienizzante a base di ipoclorito di sodio.

Da lunedì 16 marzo, invece, le operazioni di sanitizzazione interesseranno le strade e verranno effettuate nelle ore notturne dagli operai specializzati della Sochil Verde.

A tal proposito i cittadini sono invitati ad adottare le seguenti misure precauzionali:

Non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento

Tenere le finestre chiuse

Tenere gli animali domestici riparati

Evitare di stendere la biancheria

Evitare parcheggi di autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione

“Stiamo lavorando incessantemente per dare il nostro contributo in materia di tutela della salute dei cittadini – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – ringrazio la mia squadra, gli uffici e tutti i dipendenti comunali perché, nonostante l’emergenza nazionale in corso, stanno continuando a lavorare senza risparmiarsi. Stiamo dimostrando di essere una comunità forte, coesa ed altruista, attenendoci alle regole per il bene di tutti noi. Continuiamo così”.