Chieti, Erga Omnes: supporto psicologico telefonico per Coronavirus

Dal lunedì al sabato si potranno contattare gli psicologi dell’Associazione, per imparare a gestire dubbi e paure legati al Coronavirus

CHIETI – L’emergenza Coronavirus che attanaglia l’Italia ha costretto le nostre istituzioni a prendere una serie di provvedimenti unici nella storia della Repubblica. Di fatto questa emergenza ci ha dapprima costretto a rivedere il modo in cui ci relazioniamo con chi ci circonda, poi il modo di fruire del nostro ambiente, fino a limitare di fatto le nostre possibilità di oltrepassare l’uscio della nostra casa. Tutto ciò in pochi giorni.

Il COVID-19 colpisce e coinvolge in primis chi lo ha contratto e lo sta combattendo insieme ai caregiver e agli operatori sanitari tutti. Ma una tale emergenza può comportare una serie di conseguenze psicologiche, che vanno dalle preoccupazioni per il contagio, passando per le difficoltà di adattamento dovute al rapido cambiamento di abitudini e routine, sino al senso di solitudine per la lontananza fisica dai propri cari.

#iorestoacasa è ora l’unico modo per contenere e contrastare l’epidemia, per poi tornare a vivere la quotidianità come sempre fatto.

Un atteggiamento psicologico valido aiuta a stimolare un circuito virtuoso aumentando così la resilienza, adattandosi in maniera positiva al cambiamento. I cittadini possono sentirsi sereni nel chiedere un aiuto psicologico, che può essere molto importante per la gestione soggettiva e comportamentale del problema.

Gli psicologi volontari dell’Associazione Erga Omnes di Chieti, presieduta da Pasquale Elia, offrono un servizio gratuito di supporto psicologico telefonico, rivolto a tutti i cittadini che hanno bisogno di un sostegno per imparare a gestire dubbi, timori e paure che possono insorgere in ognuno di noi in questo periodo. Uno spazio di ascolto dove i professionisti volontari sono pronti a fare la loro parte in questa situazione di emergenza. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, il numero da chiamare è il 329.8263353