San Martino sulla Marrucina, successo per “Come una volta”

La festa dei giochi tradizionali si é svolta sabato 25 giugno. Oltre 70 i ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione

SAN MARTINO SULLA MARRUCINA – Successo annunciato per “Come una volta”, festa dei giochi tradizionali svoltasi ieri 25 giugno 2022 a San Martino sulla Marrucina. Gli oltre 70 ragazzi iscritti si sono ritrovati nel pomeriggio sulla piazza del paese e sono stati divisi in quattro squadre per colori (gialli, verde, rosso e blu) per cimentarsi nei giochi di una volta (corsa dei sacchi, tiro alla fune, rubafazzoletto e altri), coordinati dall’Istruttrice Daniela Di Cocco. A loro alla fine è stato regalato un kit ufficiale del Coni.

Il Delegato Provinciale Coni Chieti Massimiliano Milozzi, sempre attivo sul territorio, non nasconde tutta la sua soddisfazione per la riuscita di “Come una volta”: “Sono molto contento perché era la prima volta che organizzavamo questo evento come Coni Provinciale di Chieti a San Martino sulla Marrucina. Mi ha fatto molto piacere riscontrare una simile risposta dai ragazzi e soprattutto dalle loro famiglie che hanno permesso una così alta partecipazione. Ringrazio particolarmente il Comune di San Martino sulla Marrucina, l’Associazione Culturale Martinese e l’Istruttrice Daniela Di Cocco per come siamo riusciti a lavorare in piena sinergia. Il Comune ci ha dato ampia disponibilità per organizzare anche altri eventi in futuro. È stato bello tornare indietro nel tempo, a quando cioè anche io da ragazzino partecipavo a quei giochi nel mio quartiere”.