San Martino Marrucina, incidente sulla “Piceno Aprutina”

Traffico provvisoriamente bloccato sulla strada statale 81, traffico deviato su viabilità locale. Due feriti, una persona ha perso la vita

SAN MARTINO MARRUCINA (CH) – A causa di un incidente, sulla strada statale 81 ‘Piceno Aprutina’, il traffico è temporaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 166,200, in località San Martino Marrucina in provincia di Chieti.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture. Nell’impatto, due persone sono rimaste ferite ed un’altra ha perso la vita Al momento, il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità locale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, 118 e Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada in piena sicurezza e nel più breve tempo possibile.

