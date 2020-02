Adriatica Press Teramo – Globo Giulianova, la presentazione del derby

Ciclio: “Sarà una partita per noi importante per capire il nostro grado di maturità. Stiamo lavorando molto bene e abbiamo preparato tutti i dettagli”

TERAMO – Cresce l’attesa per il derby di domenica che vedrà contrapporsi al PalaScapriano l’Adriatica Press Teramo e la Globo Giulianova, con palla a due alle ore 18:00. Abbiamo ascoltato alla vigilia del “Derby d’Abruzzo” il coach biancorosso Manuel Cilio che ci ha così presentato il match contro i cugini giuliesi.

“Veniamo da una prestazione positiva contro Civitanova (se la consideriamo nei quaranta minuti) e da una sconfitta preventivata in un certo senso contro la corazzata Fabriano. Nel match contro Civitanova abbiamo pagato sicuramente il pessimo primo tempo a livello offensivo per poi compensare con un grande secondo tempo nel quale però ci è mancata quella dose di esperienza nei momenti cruciali”.

Riguardo la partita contro il Giulianova il tecnico biancorosso ha dichiarato: “É fondamentale perché perdendo ti togli la possibilità di sperare nella salvezza diretta ed è una cosa che non possiamo assolutamente permetterci. Vincendo possiamo mettere un bel mattone per quanto riguarda l’allontanamento dall’ultima posizione ed affrontare così l’ultima parte di stagione ancora più tranquilli in vista anche di un eventuale playout”.

“Il derby sarà sicuramente particolare – ha sempre dichiarato Cilio – Sarà una partita per noi importante per capire il nostro grado di maturità. Stiamo lavorando molto bene e abbiamo preparato tutti i dettagli. Invito tutti i tifosi e gli appassionati a venire a vedere la partita per far sì che il palazzetto sia pieno e che sia una festa dello sport”.