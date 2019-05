SGT, soggiorno anziani a Salsomaggiore Terme: come partecipare

Aperte le pre-iscrizioni presso l’ufficio Affari Sociali del Comune. Quota di iscrizione di 500 euro per 13 giorni di soggiorno. Tutte le informazioni

SAN GIOVANNI TEATINO – Anche quest’anno il Comune di San Giovanni Teatino organizza il “Soggiorno Climatico Anziani”. La Giunta comunale ha infatti favorevolmente la delibera n.88 del 16 maggio scorso proposta dall’assessore ai Servizi Sociali Ezio Chiacchiaretta.

“Da mercoledì 26 giugno a domenica 7 luglio – spiega il Sindaco Luciano Marinucci – i nostri anziani potranno godere di un soggiorno climatico in una delle più importanti località termali d’Italia. Si tratta di una delle iniziative più apprezzate al favore della terza età e il nostro sforzo, ogni anno, è quello di garantire servizi di alta qualità”.

“Abbiamo tenuto conto della volontà manifestata dagli anziani iscritti al Centro Sociale – dichiara Chiacchiaretta – e valutato la continuità che il servizio ha avuto nel tempo oltre che l’indubbia ricaduta socio-sanitaria su tutti gli anziani partecipanti”.

Quest’anno il soggiorno termale climatico avrà la durata di 12 notti e 13 giorni e si svolgerà a Salsomaggiore Terme.

“Abbiamo scelto una delle maggiori località termale d’Italia – spiega Chiacchiaretta – che una forte attrazione turistica e, soprattutto, ha centri attrezzati e altamente qualificati. Già meta di precedenti soggiorni climatici ha sempre riscosso un elevato gradimento da parte dei partecipanti”.

COME PARTECIPARE

Le pre-iscrizioni al soggiorno sono aperte dalle ore 15 di giovedì 23 maggio 2019 presso l’ufficio Affari Sociali del Comune. La quota è di 500 euro. Per l’ammissione è necessario essere residenti nel Comune di San Giovanni Teatino, essere pensionati o avere un’età di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, con la possibilità di estendere la partecipazione al coniuge/convivente. In Caso di disponibilità di posti, possono essere ammessi anche non residenti previo pagamento di una quota di 560 euro.