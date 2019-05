Calcio a 5, Cuzzolino e Romano testimonial Umbro 2019-2020

Il fuoriclasse argentino e il talento rietino calzeranno nella stagione 2019/20 la scarpa più performante del più antico brand del mondo del calcio

Leandro Cuzzolino e Andrea Romano, un campione affermato e un giovane di grande talento e prospettiva, saranno testimonial di Umbro nella stagione 2019/2020. Giocheranno nella serie A di calcio a 5 calzando la Chaleira Pro, una scarpa sviluppata in Brasile, la casa spirituale del futsal, in collaborazione con calciatori e ex calciatori professionisti.

Umbro è il marchio più antico del mondo del calcio, fondato in Inghilterra nel 1924 dai fratelli Humphreys. Di recente è tornato anche in Italia dopo un lungo periodo di assenza e riparte da un’eccellenza a livello mondiale, le scarpe da futsal. Per farle conoscere, ai professionisti ma anche agli amatori, ha scelto i due calciatori, entrambi tesserati da due squadre abruzzesi.

Cuzzolino, argentino di origini calabresi, è un fuoriclasse: campione del mondo con la nazionale argentina, in carriera ha vinto anche una Coppa Uefa, 7 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane e uno scudetto. Quest’anno, con l’Acqua&Sapone Unigross, ha terminato la regular season in vetta alla classifica e si candida dunque a vincere il suo secondo scudetto (nella serie scudetto l’AcquaeSapone Unigross è in vantaggio per 1-0 sull’Italservice Pesaro, battuta in gara1 per 7-2).

A fine marzo, invece, ha conquistato la settima Coppa Italia: suo il gol su calcio di punizione che a 2’50’’ dalla fine ha regalato alla squadra abruzzese la sua seconda coppa nazionale consecutiva.

Giovanissimo, 23 anni, Andrea Romano, rietino tesserato per con il Team Civitella Colormax Sikkens di Civitella Casanova. E’ stato uno dei grandi protagonisti della promozione della squadra dall’A2 alla serie A. Quest’anno ha giocato meno a causa di un infortunio, ma ha comunque dato il suo contributo alla salvezza. Sarà certamente uno dei pilastri del roster della squadra abruzzese in vista del prossimo campionato.

Chaleira Pro è una scarpa estremamente performante su un campo da futsal, in grado di preservare caviglie e ginocchia, le parti del corpo più stressate dai giocatori di calcetto. Le principali caratteristiche sono la flessibilità nell’avampiede, la gabbia di sostegno per mantenere fermo e stabile il piede, aiutando così a fornire un tocco eccezionale, l’ammortizzazione in aree chiave della scarpa e una suola studiata per drenare la polvere, assicurare grip sul pallone e libertà nei movimenti.