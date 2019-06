San Giovanni Teatino, disinfestazione e derattizzazione giugno 2019

SAN GIOVANNI TEATINO – Partiranno il prossimo lunedì 17 giugno 2019 le operazioni di disinfestazione antilarvale, derattizzazione e disinfestazione adulticida, da parte di Nuova Dyger, su tutto il territorio comunale di San Giovanni Teatino. L’attività proseguirà per tutta l’estate, fino a venerdì 18 ottobre secondo un preciso calendario (in allegato) pubblicato sul sito www.comunesgt.gov.it. Lo rende noto il Sindaco Luciano Marinucci.

“L’efficacia di disinfestazione – avverte l’architetto Assunta Di Tullio, Responsabile III Settore – potrebbe essere condizionata da comportamenti scorretti. É fondamentale la collaborazione di tutti per evitare il proliferare sia di zanzare che di ratti, da qui l’appello ad adottare dei semplici accorgimenti che potranno essere molto utili. Per le zanzare bisogna eliminare tutto ciò che è acqua stagnante, in casa, sui balconi, nei giardini, dai sottovasi o in contenitori aperti, in modo da non creare fonti responsabili di proliferazione. Nei giardini privati che hanno scoli e tombini, è necessario agire anche lì con pasticche antilarvali. Per i ratti è noto che la proliferazione aumenta in funzione dell’abbandono dei rifiuti. L’appello è dunque di non buttare l’immondizia per terra, specie quella umida, fuori dal cassonetto. Ricordo che la proliferazione di zanzare e topi può facilitare la trasmissione di alcune malattie”.

Calendario

17 giugno

adulticida zanzare

18 giugno

derattizzazione

antilarvale zanzare

27 giugno

derattizzazione

antilarvale zanzare

28 giugno

adulticida zanzare

Disinfestazione antilarvale

Il servizio di disinfestazione antilarvale verrà effettuato nel periodo compreso tra giugno e ottobre, il tutto in funzione dell’andamento climatico stagionale e degli esiti dei monitoraggi che verranno effettuati sui livelli di infestazione di larve delle diverse specie di zanzare. Per le operazioni di disinfestazione anti-larvale saranno impiegati operatori adeguatamente formati e istruiti.

Disinfestazione adulticida

Le attività di disinfestazione contro le forme alate delle zanzare prevedono un piano di interventi sarà effettuato nelle ore notturne, dalle ore 23.00 alle ore 4.00, mediante idonei mezzi attrezzati con atomizzatore.

Si comunica che: “Saranno usate sostanze in modalità e quantità da non provocare alcun danno a persone e cose. In ogni caso è opportuno usare le seguenti precauzioni: non sostare nelle piazze e nei luoghi durante lo svolgimento del servizio, non lasciare panni e indumenti stesi nei balconi, tenere chiuse le finestre”.