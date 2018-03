San Giovanni Teatino, consiglio comunale: l’odg del 29 marzo 2018

Convocazione del Presidente Marco Cacciagrano per le 14.30. Quindici gli argomenti da trattare

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – Il Presidente Marco Cacciagrano, visto il TU D.lgvo n.267/2000 e visti gli artt. 55 e 56 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ha convocato nella sede di Piazza Muncipio, il Consiglio comunale di San Giovanni Teatino, in seduta pubblica, sessione ordinaria, per il giovedì 29 marzo 2018 alle ore 14.30, per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente.

2. Programma per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni all’amministrazione anno 2018 – Provvedimenti.

3. Conferma aliquota addizionale comunale all’IRPEF – anno 2018.

4. Imposta Unica Comunale (IUC) – conferma delle aliquote TASI anno 2018.

5. Imposta Unica Comunale (IUC) – conferma delle aliquote IMU anno 2018.

6. Approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe TARI (tassa sui rifiuti) per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche. Anno 2018.

7. Verifica della quantità e qualità di aree di fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi: 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie.

8. Piano delle Alienazioni. Art 58 d.l. 112/2008. Annualità 2018-2020.

9. Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e dell’elenco annuale delle opere 2018.

10. Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020.

11. Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011).

12. Trasformazione del diritto idi superficie in diritto di proprietà. Cooperativa Edilizia a r.l. “Acqua Marina”.

13. Aggiornamento e modifica degli artt. 47 e 75 del Regolamento Edilizio Comunale.

14. Approvazione del “Regolamento comunale Passi Carrabili”.

15. Approvazione schema di convenzione per la costituzione e il funzionamento della centrale di committenza tra i comuni di San Giovanni Teatino, Miglianico e Torrevecchia Teatina.