San Giovanni Teatino, approvata dalla Giunta la riqualificazione di Via Lisbona

Oltre al rifacimento del manto stradale, il progetto di riqualificazione prevede anche la realizzazione di nuovi parcheggi

SAN GIOVANNI TEATINO – La Giunta Comunale di San Giovanni Teatino ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per la riqualificazione di Via Lisbona. Gli interventi riguarderanno il tratto che va dall’intersezione con via Belvedere fino all’intersezione con Via Ciafarda.

Il progetto, redatto dall’Arch. Gaetano Evangelista per un importo complessivo di intervento di 100mila euro, prevede la realizzazione di un nuovo manto stradale, la realizzazione di un muretto di controripa sul lato sinistro della strada, dell’altezza di 50 centimetri, e la posa in opera di un tratto di rete per la raccolta delle acque meteoriche.

Saranno inoltre sistemate sia l’area di proprietà comunale antistante la recinzione privata di via Lisbona n.9, sia l’area, sempre di proprietà comunale, antistante il condominio di via Lisbona n.11, con la realizzazione di parcheggi nelle aree adiacenti la recinzione condominiale.

“La riqualificazione di Via Lisbona – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – rientra nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022, e rappresenta un ulteriore passo verso la messa in sicurezza e la riqualificazione delle nostre strade. Dopo importanti interventi su arterie cruciali come Via Mazzini, Via Aldo Moro, Via Vittorio Emanuele, Via Pietro Nenni, Via Amendola e Via Verdi, il territorio continua a essere interessato da progetti pensati per rendere la viabilità sempre più funzionale e sicura”.