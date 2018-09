Pescara, “Allarghiamo l’orizzonte”: dal 5 ottobre il corso organizzato da Willclown

Reporter di guerra, esperti di cooperazione e volontariato internazionale tra i relatori del corso di formazione e informazione per aspiranti volontari

PESCARA – Nell’ambito del Progetto “Il SORRISO APRE LE PORTE DEL MONDO” organizzato da WillClown Pescara e CSV Pescara grazie al Bando Regolamento 2017, in partenariato con il Centro Missionario Diocesano di Pescara, viene proposto il percorso Info-Formativo “ALLARGHIAMO L’ORIZZONTE”.

Un percorso di approfondimento, avvicinamento e orientamento alle tematiche del Volontariato Internazionale, della conoscenza dei Meccanismi di Equilibrio e Squilibrio Mondiale, dell’Approccio Interculturale, Povertà e Ingiustizia Sociale. Si snoderà in 5 incontri, nei quali si tenterà di toccare alcuni degli argomenti più importanti e strategici del tema. Non è un percorso destinato esclusivamente a chi voglia intraprendere un’esperienza di volontariato all’estero, ma a tutti coloro che vogliano scavare più a fondo nei meccanismi che generano povertà e sottosviluppo, dall’ingiustizia sociale, dalla migrazione alla globalizzazione, dagli squilibri nord-sud alle lacune della comunicazione mediatica, passando per proposte di avvicinamento, dialogo interculturale, di scambio ed educazione ad uno stile di vita più aperto al mondo e all’universalità. Si parlerà anche della possibilità e probabilità di organizzare un viaggio insieme in modo da sperimentare concretamente la quotidianità.

Si intende promuovere il senso del volontariato senza confini, sia tra i volontari dell’associazione, sia per volontari di altre associazioni amiche, sia per persone singole che abbiano la voglia di coinvolgersi e saperne di più di questa attività meravigliosa che è l’andare verso l’altro, soprattutto quando l’altro è molto lontano da noi, non solo fisicamente, ma anche come cultura e modo di vivere; tutto questo verrà approcciato con lo strumento fondamentale del sorriso e della positività, tipico della Clownterapia

Si vuole aprire i confini della Clownterapia e diffondere il suo potere di trasformazione e di positività anche a situazioni “altre”, a mondi lontani, fino a tornare alla nostra stessa anima che riesce ad assumere dimensioni universali, pur restando a casa.

Il corso è aperto a persone dai 16 anni in su, per un minino di 10 persone e un massimo di 50. Per le iscrizioni scrivere a info@prontosorriso.org.

IL PROGRAMMA

I Incontro: 20 OTTOBRE Ore 10,00 – 13,00

“Come sta questo nostro Mondo….. Cosa sappiamo veramente di quello che accade nelle varie parti del Mondo?

Relatore: ASTRID PANNULLO – Giornalista e Photo-Reporter di Guerra

II Incontro: 3 NOVEMBRE Ore 10,00 – 13,00

“Dialogo Interculturale e Scambio – l’unica strategia per una vera Convivenza tra popoli”

Relatori: Valeria Pellicciaro e altri rappresentanti del Centro Missionario

III Incontro: 17 NOVEMBRE Ore 10,00 – 13,00

“Aiutiamoli a stare bene nei loro Paesi – Inganni e verità degli Aiuti allo Sviluppo e Cooperazione Internazionale”

Relatore: Riccardo Giannotta – Referente Cooperazione Internazionale VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

IV Incontro : 1 DICEMBRE Ore 10,00 – 13,00

“L’Africa è il continente più ricco o più povero del Mondo? – Le cause della Povertà”

Relatore: Moira Monacelli – Programme Manager – Caritas Internationalis

V Incontro: 15 DICEMBRE Ore 10,00 – 13,00

“Prepararsi al Viaggio e Viverlo intensamente in armonia e rispetto dei luoghi e persone che ci accolgono…. La strategia del Sorriso”

Relatori: VALERIA PELLICCIARO, Volontari dell’Associazione e del Centro Missionario Diocesano

Seguirà una serata finale di chiusura con Cena Interculturale e consegna degli attestati