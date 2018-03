San Giovanni Teatino aderisce alla Giornata mondiale dell’autismo

Dal 2 aprile il monumento ai caduti si illuminerà di blù

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – Lunedì 2 aprile: “Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo”. Il Monumento ai Caduti in piazza San Rocco, nel centro di Sambuceto, si illuminerà di blu fino a domenica 8 aprile

L’Amministrazione comunale di San Giovanni Teatino, raccogliendo l’invito di ANGSA Abruzzo (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) aderisce all’iniziativa “M’illumino di Blu”. Il Monumento ai Caduti di piazza San Rocco, nel centro di Sambuceto, si illuminerà di blu dalla sera di lunedì 2 aprile e per tuta la settimana fino a domenica 8 aprile.

“Siamo da sempre attenti a questa tematica che – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – ha un fortissimo impatto familiare e sociale: già nei mesi passati abbiamo ospitato incontri con professionisti del settore per dare un aiuto concreto a chi si confronta quotidianamente con le tematiche legate all’autismo. Con questa ulteriore iniziativa, cui abbiamo aderito prontamente, rinnoviamo la nostra disponibilità a fare sempre di più”.

Il 2 aprile si celebra ogni anno la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, voluta ed istituita dalle Nazioni Unite nel 2007, e per l’occasione le principali città del mondo partecipano illuminando di blu i palazzi più rappresentativi, per significare la sensibilità e la vicinanza della città e degli amministratori alla informazione e al sostegno delle persone con disturbi autistici.

L’obiettivo della giornata è quello di far luce su questa disabilità, promuovendo la ricerca e il miglioramento dei servizi e contrastando la discriminazione e l’isolamento di cui ancora sono vittime le persone autistiche e i loro familiari.

L’ANGSA Abruzzo onlus, inoltre chiede una fattiva collaborazione sul territorio perché resti sempre alta l’attenzione, disturbo nel neurosviluppo fortemente in crescita negli ultimi anni nel nostro paese e nel mondo, che interessa non solo famiglie, ma l’intera società, dalla scuola al mondo del lavoro.

Per ANGSA, tutti possono fare qualcosa: “passare parola, non chiudere la porta alla conoscenza, accendere una luce blu! In questa giornata tutti possono indossare qualcosa di blu, mettendo una gassa blu realizzata con un semplice nastrino, accendendo alla finestra una luce blu, esponendo qualcosa di blu, un punto luce blu al balcone, una lampada in giardino”.