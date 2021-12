San Demetrio ne’Vestini: gli eventi di XMas Arts del 18 e 19 dicembre

Il 18 dicembre proiezione di “Oltre la memoria”; il 19 dicembre viaggio nella musica italiana e internazionale con Il Gusto delle Cose

L’AQUILA – Dopo la due giorni della scorsa settimana, torna XMAS ARTS, allo Spazio NobelperlaPace di San Demetrio ne’ Vestini, il programma natalizio di Arti e Spettacoli.

Sabato 18 dicembre alle 19 serata dedicata ai video e alle grandi storie: doppia proiezione di Oltre la Memoria con la regia di Enzo Francesco Testa e con Oltre l’Oscurità di Davide Torriero Pompa.

Il film-documentario “Oltre la memoria” co-prodotto da l’Associazione Culturale L’Altritalia e Enzo Francesco Testa con il supporto del Comune di Lanciano e la sezione ANPI di Lanciano “Trentino La Barba” è una storia di coraggio, di sacrificio, di lotta, di amore per la libertà; non una semplice ricostruzione storica di quanto accaduto nei giorni dell’insurrezione, ma un lavoro di salvaguardia di una memoria condivisa, pensato per i giovani e le future generazioni che restituisce a tutti il valore di una storia locale, per farla diventare universale e senza tempo. Ed è proprio a tale scopo che la regia di Enzo Francesco Testa e la sceneggiatura di Davide Torriero Pompa scelgono di contestualizzare visivamente i luoghi degli eventi con i disegni animati di Daniele De Luca, sovrapponendo la realtà di oggi con la realtà della memoria. Ad armonizzare tra loro i vari linguaggi visivi, la colonna sonora originale composta da Stefano Barone e montata da Angelo Scogno per concludere con un intervento di musica tradizionale interpretato da Paola Ceroli e Stefano Di Matteo.

Ancora la resistenza partigiana al centro della seconda opera video in programma per la serata Oltre l’Oscurità di Davide Torriero Pompa, ambientato nel 1943: Il fascismo è caduto. I nazisti dominano l’intera nazione e gli alleati sono lontani. Un gruppo di partigiani cerca di difendere il proprio paese. Un semplice portaordini viene inviato per un’importante missione: bloccare l’avanzata dei rinforzi nemici.

Atmosfera completamente diversa per l’ultimo appuntamento in programma. Domenica 19 dicembre alle 18, sul palco dello Spazio Nobelperlapace un appassionante viaggio nella migliore musica italiana e internazionale con la smart band Il Gusto delle Cose tour formata da Carlo Cantelmi, voce, piano e tastiere, Sara Bernardi voce, Marcello Chella alle chitarre, Filippo Blasetti al basso e contrabbasso, Gianfranco Ciaccia alla batteria e alle percussioni. Il concerto è realizzato in collaborazione con Musicaviva, Tecall Eventi e con la Scuola di Musica Icarus.

Per assistere agli spettacoli è necessario il super green pass e obbligatorio l’uso della mascherina.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita presso la libreria Polarville in Via Castello 49, oppure presso lo Spazio Nobelperlapace. Per info e prenotazioni 348.6003614 – info@artiespettacolo.org