Salinello Camp 2019, oltre 250 giovani tra sport e divertimento

TORTORETO – Per il sesto anno consecutivo la splendida location di Tortoreto ha ospitato il Salinello Camp, dove nella seconda metà di giugno oltre 250 bambini e ragazzi hanno trascorso una splendida esperienza all’insegna di sport e divertimento.

Anche quest’anno lo staff tecnico è stato composto da eccellenze assolute dello sport abruzzese, a cominciare dalla pluricampionessa mondiale di pattinaggio artistico Debora Sbei, passando per Cristiano Del Grosso calciatore del Pescara (coadiuvato dal gemello Federico e da Giuseppe Giglio) fino ad arrivare a Paola Mauriello, una delle cestiste italiane più talentuose degli ultimi anni e volto di spicco di un settore pallacanestro che conterà sulla collaborazione con diverse società del circondario (Basket Tortoreto, YALE Pescara, Montesilvano e Valdano Basket).

Ogni disciplina sportiva è stata quindi curata con la massima attenzione sia nell’aspetto tecnico che in quello ludico, per regalare a ogni giovane partecipante un’esperienza indimenticabile a 360°, nell’incantevole cornice del Salinello Camping Village apprezzatissima come nelle passate edizioni da tutti i partecipanti.

L’organizzazione ringrazia l’ASD Basket, il villaggio Salinello, il presidente dell’associazione Mario Ciervo, il segretario Leandro Iannetti, e il dirigente responsabile del minibasket Thea Petrini (consigliere e rappresentante di Obiettivo Tortoreto): “Un elenco di cui non può che far parte anche il consigliere con delega allo sport Marino Di Domenico, sempre molto attento e sensibile a tutte le iniziative che promuovono percorsi ludici, educativi e sportivi. Una grande dimostrazione di come, nonostante l’appartenenza a gruppi politici diversi, con il dialogo e la collaborazione si può costruire una Tortoreto migliore”.