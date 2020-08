Saldi di fine stagione a Pescara, c’è tempo fino a fine settembre

Cna: “Occorre recuperare il terreno perduto. Come? Ad esempio con misure efficaci che nelle prossime settimane possano favorire le presenze”

PESCARA – «I saldi di fine stagione termineranno regolarmente a fine settembre, come stabilito dalla legge regionale. Adesso l’amministrazione comunale di Pescara deve creare le condizioni, con misure straordinarie, per aiutare gli esercenti a far sì che si riveli proficuo il periodo che resta». Lo afferma il direttore della Cna provinciale, Carmine Salce, secondo cui «le polemiche legate al Trofeo Matteotti di ciclismo, in programma domani a Pescara secondo quanto fissato da un discutibile calendario nazionale della Federazione sportiva, ha fatto tuttavia emergere i problemi e le difficoltà dei commercianti del nostro territorio. Limitare di fatto la circolazione delle auto nell’ultimo sabato di agosto, certo non contribuisce ad agevolare il flusso di acquirenti verso i negozi e le varie attività commerciali».

Ora però, prosegue Salce, «occorre recuperare il terreno perduto. Come? Ad esempio con misure efficaci che nelle prossime settimane possano favorire le presenze: dunque parcheggi gratis nei week-end e in alcune fasce orarie, l’organizzazione di eventi, il rafforzamento dell’attività promozionali sui media locali e non solo». «In questo modo – conclude – si potrà favorire la conclusione positiva del periodo dei saldi, in modo da permettere ai commercianti di vendere quanto l’emergenza Covid ha finito per far accumulare nei loro magazzini già dal mese di marzo. Dunque, non solo capi estivi, ma anche invernali e primaverili».