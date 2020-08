Memorial Scarpone Basket 2020, i risultati della prima giornata

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nei primi due incontri della ventiquattresima edizione del Memorial Massimiliano Scarpone al PalaMaggeti di Roseto degli Abruzzi, si sono registrati i successi del Roseto Sharks, targato Progetto Auto, sul Pescara Basket-Metalchimica, e del Magic Basket Chieti-Ambaradam, che si è imposto sul Blue Basket Isola-GLS.

Nel primo incontro netta vittoria per i padroni di casa, che trascinati dai canestri di Palmucci, Gaeta e Cocciaretto hanno sconfitto il Pescara Basket-Metalchimica dopo aver condotto abbastanza agevolmente per tutti i quaranta minuti (12-5 al 10’; 29-20 al 20’; 46-32 al 30’), resistendo a tutti i tentativi di rimonta da parte dei pescaresi, che hanno avuto nel solo Bravetti l’elemento in grado di impensierire seriamente la squadra guidata da coach Rossi.

Più equilibrata, invece, la seconda sfida, che ha visto il Magic Basket Chieti-Ambaradam, guidato da coach Claudio Moses Capone, sconfiggere il Blue Basket Isola-GLS grazie soprattutto ad un allungo tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultima frazione. Infatti nei primi venti minuti si è assistito ad un botta e risposta tra le due squadre, con il punteggio che all’intervallo lungo è in perfetta parità sul 32-32. Equilibrio che permane anche ad inizio ripresa, prima che alcune iniziative vincenti di Marino, miglior realizzatore della giornata con 19 punti, Bergamo e Razzi consentissero alla compagine teatina di andare sul +6 (44-38) al suono della terza sirena, mettendo poi le mani sulla partita negli ultimi dieci minuti, con la squadra di coach Attilio Verrigni che alza bandiera bianca.

TABELLINI PRIMA GIORNATA

Roseto Sharks/Progetto Auto – Pescara Basket/Metalchimica 63-54 (12-5; 29-20; 46-32)

PROGETTO AUTO: Pedicone 10, Xhenit 0, Cantarini 1, Giftodigie 2, Palmucci 17, Palermo 0, Fonisto 2, Gaeta 14, Cocciaretto 12, Cavatassi 0, Valentini 5. Coach: Rossi

METALCHIMICA: Facciolà 6, Scozzese 5, Corbo 5, Zazzetta 5, Seye 8, Traorè 3, Del Prete 0, Bravetti 12, Pucci 3, Del Principe 7, Leone 0, Coach: Di Toro Mammarella

Magic Basket Chieti/Ambardam – Blue Basket Isola/GLS 64-51 (15-19; 32-32; 44-38)

AMBARADAM: Ganna 5, Razzi 10, Bergamo 8, Breda 4, Stivaletta 0, Verì 5, Di Sabatino 6, Cesarino 2, Secondino 5, Marino 19. Coach: Capone

GLS: Tatulli 0, Di Sabato L. 3, Di Sabato R. 0, Di Ippolito 11, Di Diomede 4, Di Marcello 10, Di Simone 2, Miconi 12, Di Sabatino 8, Caneva 1. Coach: Verrigni

CLASSIFICA

01 Magic Basket Chieti/Ambaradam 2 (64-51)

02 Roseto Sharks/Progetto Auto 2 (63-54)

03 Pescara Basket/Metalchimica 0 (54-63)

04 Blue Basket Isola/GLS 0 (51-64)

CLASSIFICA MARCATORI

01 Marino (Magic Basket Chieti/Ambaradam) 19,0

02 Palmucci (Roseto Sharks/Progetto Auto) 17,0

03 Gaeta (Roseto Sharks/Progetto Auto) 14,0

04 Bravetti (Pescara Basket/Metalchimica) 12,0

05 Cocciaretto (Roseto Sharks/Progetto Auto) 12,0

06 Miconi (Blue Basket Isola/GLS) 12,0

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA (PALAMAGGETTI – VENERDI’ 28 AGOSTO)

Ore 20.30: Magic Basket Chieti/Ambaradam – Roseto Sharks/Progetto Auto

Ore 22.00: Blue Basket Isola/GLS – Pescara Basket/Metalchimica