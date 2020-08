ACME Fumetti e Dintorni taglia il traguardo dei 25 anni di attività

25 anni di attività con tante attività culturali e didattiche, dalle mostre personali di tavole e dipinti ai laboratori didattici sul disegno o ai reading serali con estratti di romanzi, saggi e fumetti, agli stand tematici presso le importanti fiere di settore

PESCARA – ACME Fumetti e Dintorni festeggia 25 anni di attività. La libreria del fumetto più antica del Centro Italia taglia l’importante traguardo in questa settimana. La Libreria specialistica ACME nasce nel 1995, in un periodo in cui era praticamente inesistente qualsiasi tipo di cultura territoriale legata alla fantasia e al fumetto: non c’erano infatti Netflix o gli altri canali di streaming sulle serie tv, pochissimi i multisala presenti nella provincia, praticamente ancora da scoprire la globalità del web, con internet su scala popolare che iniziava solo allora timidamente a farsi notare.

La prima sede, per un triennio, è stata a Francavilla Al Mare, e da lì è iniziata una “galoppata nerd” lunga 25 anni, che ha portato allo spostamento nelle storiche vetrine di Via Bologna a Pescara (nel 1998) e da poco più di un anno, nella centralissima Via Palermo 104, col nuovissimo fantasy store.

25 anni di attività costellati da una infinità di attività culturali e didattiche, dalle mostre personali di tavole e dipinti ai laboratori didattici sul disegno o ai reading serali con estratti di romanzi, saggi e fumetti, agli stand tematici presso le importanti fiere di settore, senza dimenticare gli incontri con gli Autori (Giovanni Freghieri, Carmine di Giandomenico, Miguel Angel Martin, Davide Toffolo, Vincenzo Maisto – Il Signor Distruggere, Giuseppe Candita, Fabrizio Pluc Di Nicola solo per citarne alcuni) e le presentazioni di innumerevoli capolavori.

Una forte volontà di affiancare l’attività di vendita alla crescita culturale della zona, creando una specifica realtà identitaria fatta di immaginario, fantasia, superpoteri e super responsabilità, elevando a passione di prima categoria quella legata alla cultura pop che tanto viene osannata oggi.

Nella nuova sede, totalmente arredata a tema “fantastico”, lo staff festeggia per tutta questa settimana l’importantissimo traguardo del quarto di secolo nel settore, con l’intenzione di creare assieme alla cittadinanza appassionata, ancora centinaia di eventi che tengano sempre attiva l’attenzione su questo splendido media comunicativo che è il Fumetto.

Così Adalgisa Camerano Spelta Rapini, proprietaria di ACME, spiega la “mission” che ha portato avanti finora e continua tuttora ad esserne il punto di forza:

“Essere la Titolare della Libreria ACME è innanzitutto una grande responsabilità, legata alla storia e all’identità del nome, responsabilità che viene accudita giorno dopo giorno con dedizione e passione per il media, coccolandolo con le attività culturali e le iniziative artistico/letterarie che ne elevano il potenziale da mero mezzo di intrattenimento a vero e proprio simbolo di espressione artistica e di aggregazione sociale per ogni fascia di età senza distinzioni”.

Il Fumetto …. quello che indiscutibilmente, fino a poche decadi fa, era un mezzo di intrattenimento destinato quasi esclusivamente ai piccoli, è diventato un vero e proprio mezzo di espressione artistica – letteraria, in grado di scalare i vertici delle classifiche editoriali e trovare la giusta collocazione in librerie specializzate e non. Il più grande studioso vivente del fumetto, Scott McCloud, lo definisce come “immagini e altre figure giustapposte in una deliberata sequenza, con lo scopo di comunicare informazioni e/o produrre una reazione estetica nel lettore”, ma più prosaicamente, l’immenso Hugo Pratt, lo catalogava come “Letteratura disegnata”.

Oggi più che mai il media fumetto ha raccolto l’eredità dei grandi romanzieri di genere, i fumetti di oggi sono vere e proprie prosecuzioni degli stili letterari di avventura, orrore, fantasia creati da nomi come Verne, Poe, Lovecraft e Howard.

Il fumetto si è evoluto nell’ultimo trentennio con tematiche di graphic journalism o denuncia sociale per passare dall’essere un passatempo a un mezzo per crearsi una opinione matura e cosciente. Oggi è parte integrante e basilare nella nostra cultura del leggere, cultura dalla quale tutte le altre forme d’arte pescano ormai a piene mani senza vergognarsene.

Appuntamento dunque ad ACME Fumetti e Dintorni in questi giorni dove i lettori potranno festeggiare i 25 anni di attività della storica libreria del fumetto usufruendo anche di un gradito regalo: acquistando infatti fino al 29 agosto riceveranno il 25% della spesa in un buono regalo.