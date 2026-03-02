Le sagre di Marzo 2026 in Abruzzo: Pescara, L’Aquila, Chieti e Teramo

REGIONE – Marzo in Abruzzo è un mese di transizione, dove i sapori invernali lasciano spazio ai primi riti primaverili. Sebbene non sia il periodo di picco delle sagre estive, il calendario del 2026 offre diversi appuntamenti legati alle festività patronali e alle tradizioni locali.

La Festa di San Giuseppe, celebrata il 19 marzo in numerosi centri della regione, resta uno dei momenti più riconoscibili del calendario popolare abruzzese: un rito che unisce devozione, cucina tradizionale e gesti comunitari che resistono al tempo.

In Abruzzo, la festa dedicata a San Giuseppe coincide da sempre con l’accensione delle Focone, grandi falò che illuminano piazze e slarghi dei borghi. Il fuoco, elemento centrale della ritualità contadina, segna simbolicamente la fine dell’inverno e l’inizio di un nuovo ciclo agricolo. Attorno alle fiamme si ritrovano famiglie e associazioni locali, mentre le cucine popolari riportano in primo piano le Zeppole di San Giuseppe, dolci votivi che nel tempo sono diventati un tratto distintivo della giornata.

La ricorrenza, pur mantenendo un carattere semplice, continua a rappresentare un punto di aggregazione per comunità che, soprattutto nelle aree interne, vedono nelle feste patronali un’occasione per rafforzare legami e valorizzare il proprio patrimonio culturale.

A Castelvecchio Calvisio, uno dei borghi più suggestivi dell’Aquilano, la Festa di San Giuseppe assume un valore particolare: il Santo è infatti il Patrono del paese. Le celebrazioni del 2026 prevedono momenti religiosi molto partecipati, con la processione che attraversa il centro storico e coinvolge l’intera comunità.

Accanto al rito, trovano spazio le degustazioni di prodotti tipici preparati dalle famiglie e dalle associazioni locali. Le zeppole, i dolci di mandorla e i vini del territorio accompagnano una giornata che, pur nella sua sobrietà, rappresenta un tassello importante nella vita del borgo.

Nel Chietino, San Martino sulla Marrucina conferma la sua vocazione gastronomica con una festa patronale che unisce devozione e convivialità. Gli stand gastronomici propongono salumi, formaggi, pasta fatta a mano e dolci della tradizione, mentre il centro storico si anima con musica popolare e iniziative culturali.

La partecipazione dei produttori locali e delle associazioni del paese contribuisce a trasformare la festa in un momento di promozione del territorio, capace di attirare visitatori e di raccontare, attraverso il cibo, l’identità della comunità.

