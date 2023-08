Le sagre di agosto 2023 in Abruzzo: Pescara, L’Aquila, Chieti e Teramo

Nel mese di agosto l’agenda è fitta di appuntamenti enogastronomici e di sagre tradizionali. Gli eventi da non perdere in Regione

REGIONE – Gnocchi, peperone, porchetta. Sono soltanto alcuni dei protagonisti dei molti appuntamenti nel programma che giorno dopo giorno si sta delineando con tutte le manifestazioni che si terranno nel mese di agosto nelle quattro province di Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo. Vogliamo segnalarvene qualcuna perché sono davvero tantissime, ricordandovi di continuare a seguirci poiché la lista è in continuo aggiornamento e rimandandovi al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Provincia Chieti

Dal 2 al 5 torna a Miglianico l’appuntamento con Le Contrade del Piacere. A partire dalle ore 20.30 presso gli stand gastronomici si potranno gustare oltre 50 specialità abruzzesi e ascoltare musica live. Il 4. e il 5 a Santa Maria Imbaro nuova edizione di Mangiando Sotto le Stelle “Stasera Pago io”, tre serate caratterizzate dalla degustazione di pasta, birra e arrosticini e altri prodotti tipici locali e allietate da musica dal vivo. Festival della ventricina a Fresagrandinaria il 5 e il 6. Festival del peperone dolce di Altino il 18 e 19: durante i due giorni di festa, ci si potrà deliziare con una varietà di piatti a base di peperone dolce, preparati da abili chef e produttori locali.

Provincia di Teramo

Dal 4 al 6 ad Aquilano, frazione del Comune di Tossicia, quarantunesima Sagra del timballo, piatto tipico teramano preparato integralmente dalle donne della Pro Loco seguendo rigorosamente l’antica ricetta tramandata da generazioni. Dal 4 al 10 Festival delle birre a Castellalto: tutti i giorni, dalle ore 19.00 alle 1.00, apertura del percorso delle birre e stands gastronomici ma anche musica. A Campli, dal 18 al 23, appuntamento con la cinquantaduesima edizione della Sagra della porchetta. L’evento sulla porchetta più antico d’Italia e la Sagra più antica d’Abruzzo vedrà, come di consueto, tanti maestri che si contenderanno il titolo di miglior porchetta dell’anno. Non solo gastronomia ma anche musica, cultura e divertimento. Dal 18 al 24 Sagra degli gnocchi a Sant’Egidio alla Vibrata.

Provincia Pescara

Pecorino in primo piano a Farindola dal 4 al 6. Negli stessi giorni a Carpineto della Nora, torna l’appuntamento con la Sagra degli gnocchi e della “pecora alla callara”. Ventunesima sagra del gambero e della trota alla Villa Comunale “Parco della Quercia Rossa” a Bussi sul Tirino. Dal 19 al 13 Sagra del colle a Montesilvano Colle.

Provincia dell’Aquila

Il 4 e 5 Sagra del vino a Vittorito e Sagra dell’agnello a Collelongo il giorno 6. Dal 7 al 9, invece, a Cesaproba, Sagra della pizza, con musica folk disco e divertimenti per bambini. A Fossa tradizionale appuntamento con la Festa della bistecca, giunta alla sua quarantunesima edizione. A Fossa tradizionale appuntamento con la Festa della bistecca, giunta alla sua quarantunesima edizione: tutte le sere presso gli stand gastronomici appositamente allestiti si potranno gustare pasta e fagioli, pappardelle alla fossana, salsicce di maiale e le bistecche di vitello. A Navelli quarantacinquesima edizione della Sagra dei ceci e dello zafferano: stand gastronomici, mostre, musica e nella giornata di domenica anche il trentottesimo palio degli asini.