“Safety Days” al Liceo Spaventa si parla di sicurezza stradale

Mercoledì 16 settembre l’evento promosso dalla Polstrada Abruzzo-Molise. I ragazzi incontreranno il Dott. Pietro Primi e la Dott.ssa Raffaella Russo

CITTÀ SANT’ANGELO – Gli studenti di Città Sant’Angelo di nuovo protagonisti. Dopo l’emozione che le allieve della classe di arpa hanno regalato in diretta Rai durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico, un nuovo evento coinvolgerà l’Istituto Omnicomprensivo, guidato dalla Dirigente Scolastica Lorella Romano, prima del ritorno sui banchi.

Mercoledì 16 settembre, 25 studenti del Liceo “B. Spaventa” di Città Sant’Angelo parteciperanno infatti in collegamento streaming. all’evento “Safety Days” organizzato all’Aquila dal Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise, nell’ambito della settimana europea della mobilità. Con lo slogan “Zero morti sulle strade”, la campagna intende accrescere la consapevolezza sociale in merito agli incidenti stradali.

A Città Sant’Angelo gli studenti incontreranno dalle ore 10:00, nella Sala Consigliare del Comune messa a disposizione dal Sindaco Matteo Perazzetti, i dirigenti della Polstrada per poi collegarsi, dalle ore 11:00, in streaming con il Conservatorio Statale di Musica “Cascella” dell’Aquila e il Liceo Scientifico Romita di Campobasso. In collegamento dall’Aquila, anche la cantante jazz Simona Molinari.

A Città Sant’Angelo i ragazzi incontreranno il Dirigente della Sezione di Pescara Vice Questore Dott. Pietro Primi e il Dirigente del Centro Operativo Autostradale di Pescara Vice Questore Dott.ssa Raffaella Russo.