Manoppello, Campo sportivo comunale “Lupi”, ok per il completamento

Approvato il progetto esecutivo. De Luca: “Uno dei campi più belli della provincia, col manto in erba sintetica ed in posizione strategica sul territorio sarà perfettamente fruibile”

MANOPPELLO – “Uno dei campi più belli della provincia, col manto in erba sintetica ed in posizione strategica sul territorio, che in tanti ci invidiano e che ora, con questo ulteriore investimento, sarà perfettamente fruibile. Se non avessimo pianificato questo progetto integrativo, sarebbe stato come avere una bellissima bomboniera senza fiocco. Ovvero un meraviglioso campo di gioco, difficilmente raggiungibile e con servizi e strutture obsoleti”. Così il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca ha commentato l’approvazione in giunta del progetto esecutivo per il completamento del campo sportivo comunale.

Con i lavori sugli edifici adibiti a spogliatoio e nell’area tribune, la sistemazione del parcheggio esterno e la realizzazione della strada di accesso all’impianto completa di illuminazione e di altre opere complementari, sarà dunque possibile ultimare l’intervento di riqualificazione del campo sportivo comunale di contrada Fosso Lupi di Manoppello Scalo.

“Questi ulteriori interventi ­– hanno spiegato il sindaco Giorgio De Luca e il vicesindaco ed assessore allo Sport Melania Palmisano – scaturiscono dalla necessità di dare completa funzionalità all’impianto già oggetto di lavori che hanno riguardato la realizzazione del manto in erba sintetica e il completo rifacimento della recinzione del campo di gioco con un investimento di circa 600mila euro stanziati dal Credito sportivo. Si tratta, inoltre, di interventi coerenti con le disposizioni stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti necessarie allo svolgimento delle partite”.

Nello specifico il progetto integrativo prevede la sistemazione della strada di accesso all’impianto completa di illuminazione, dell’area prospicente il fabbricato B e delle tribune, l’intervento di manutenzione sullo spogliatoio, i lavori sull’area parcheggio, la realizzazione delle protezioni antinfortunistiche, l’efficientamento delle caldaie che saranno alimentate con il solare termico e dell’impianto idrico.

“Una volta ultimato il progetto integrativo sarà possibile concludere l’opera – hanno concluso De Luca e Palmisano – e restituire alla cittadinanza un impianto perfettamente fruibile e a norma alle società sportive e all’intera cittadinanza”.

Il progetto esecutivo del geometra Orlando Iezzi, per una spesa complessiva 200mila euro, approvato dalla giunta lunedì scorso, sarà finanziato con fondi comunali attraverso un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti.