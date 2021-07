Run4Giulianova, evento podistico al Lungomare Monumentale l’11 luglio

GIULIANOVA – Quest’anno UNPLI ha deciso di lanciare un messaggio forte di ripresa e lo fa nel modo più bello: con una grande festa lunga una giornata intera, composta da oltre 6200 piccole e grandi iniziative. E’ la Giornata Nazionale delle Pro Loco, in programma per Domenica 11 luglio: un momento di condivisione, divertimento e collegamento “virtuale” tra tutte le Pro Loco d’Italia. Anche la Pro Loco Vivere Il Mare partecipa alla giornata con due iniziative. La prima è pensata per gli amanti dello sport e dell’alzarsi presto.

Appuntamento alle 8:30 sul lungomare monumentale, davanti alla ruota panoramica per un giro mozzafiato, con la prima “Run4Giulianova”, breve corsa di quindici minuti circa. Tutto si svolgerà in sicurezza, seguendo le norme anti covid. Al termine della corsa i primi 30 partecipanti potranno ricevere un coupon sconto per fare colazione al Bar del Corso e al Bar Las Vegas. In futuro il “Run4Giulianova” potrebbe diventare un’altro servizio gratuito aggiunto dalla Pro Loco per turisti e cittadini di Giulianova.

Invece per gli attuali servizi, e non solo della Pro Loco, l’invito è di recarsi all’ufficio IAT di Giulianova in Via Nazario Sauro 152 o chiamare il numero 085.8021800. La seconda iniziativa si svolgerà all’ufficio IAT. Dall’11 Luglio si potrà ottenere in omaggio la maglia di “Navigare Senza Barriere” o un gettone per la ruota panoramica e per più piccoli biglietti per il luna Park, richiedendo la tessera Pro Loco 2021. Questo darà supporto ai progetti della Pro Loco e oltre al tesseramento annuale si potrà aiutarla con la donazione del 5×1000 al 91034830678. Dopo tre anni di impegno ininterrotti, meravigliosi lavori e spot realizzati, l’augurio si possa presto dire: “Visit Giulianova”, una ragioni in più per sceglierla, viverla, percorrerla, grazie anche ai servizi gratuiti aggiunti dalla Pro Loco Giulianova Vivere Il Mare.