Rugby, Fiamme Oro – Petrarca Padova si giocherà allo Stadio Fattori

Il club de La Rugby L’Aquila con il Presidente Scopano al lavoro per la gara del 18 Febbraio che vedrà opporsi le due squadre di Serie A Elite

L’AQUILA – Fiamma Oro e Petrarca Padova hanno scelto di disputare l’incontro previsto per la tredicesima giornata di campionato – Domenica 18 Febbraio – sul prato del Tommaso Fattori. La notizia è giunta in Città da qualche giorno e – in qualità di club ospitante – desideriamo fornire qualche utile informazione per tifosi e appassionati.

Innanzitutto la concomitanza con la quattordicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B – girone 4, che vede i neroverdi impegnati sul campo dell’Arechi Salerno sul campo del Donato Vestuti; il il club campano ha assicurato la propria disponibilità per anticipare l’incontro a sabato 17 Febbraio, con orario pomeridiano da confermare.

“L’Arechi durante questa stagione ha dimostrato un importante trend di crescita conquistando ottimi risultati e certamente lavorerà per raggiungere l’obiettivo della permanenza in questa categoria; voglio ringraziare personalmente per la consueta accoglienza tutto il loro staff, certo che oltre a un club amico a Salerno troveremo un avversario di tutto rispetto”, ha dichiarato il presidente Mauro Scopano, amministratore di Aterno Gas & Power. Prima di questa gara, i neroverdi, ad ora primi in classifica, incontreranno domenica 11 Febbraio alle 14.30 il forte Colleferro Rugby.

Si prepara quindi a un vero tour de force lo staff neroverde, pronto ad organizzare in un solo weekend la trasferta campana e l’allestimento del campo per ospitare le due formazioni di Serie A Elite Fiamme Oro e Petrarca Rugby. “Il Fattori da sempre è al centro del nostro progetto societario e sportivo, è il fulcro dei maggiori sforzi e degli obiettivi posti per il vero sviluppo del nostro club. Grazie alle risorse investite dalla società e al prezioso lavoro dei volontari che settimanalmente si prendono cura del manto erboso siamo felici e orgogliosi di poter accogliere un match di alto livello; forniremo anche l’organizzazione del terzo tempo e l’utilizzo del nuovo impianto audio e del ledwall, certi che il pubblico aquilano farà da cornice a questo evento, in attesa del prossimo incontro internazionale che il 6 Aprile vedrà la Selezione Italiana Under19 incontrare i pari età dell’Inghilterra”, ha aggiunto il Presidente Scopano.

Le due società ospiti, con l’obiettivo di coinvolgere la maggior quantità possibile di appassionati, hanno chiesto di poter disputare l’incontro a porte aperte. Ingresso Libero per tutti.