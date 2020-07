La Rota 60 di Linda Brindisi sostenuta anche dal Comune di Pescara

Saccone: “Vogliamo rimettere in moto la cultura anche grazie a progetti che come questo mi sembrano una leva importante per tornare alla normalità”

PESCARA – Il progetto nazionale “Pittura in Movimento” quest’anno porterà anche la firma della città di Pescara e di altri paesi della nostra regione. La Rota numero 60, che rappresenta un mosaico composto da disegni realizzati a mano libera da bambini, adulti e anziani di 14 comuni italiani che hanno aderito all’iniziativa, è stata infatti completata e in questi giorni è esposta al comune di Cusago, in provincia di Milano, prima di approdare a Nogaredo (Trento). L’amministrazione comunale di Pescara, che ha sostenuto questa iniziativa, ha voluto in questo modo coinvolgere le famiglie nei mesi del Covid quando tanti bambini e anziani sono stati costretti in casa.

“In un momento difficile per la cultura in Italia, quest’opera colorata ed energica – ha detto la curatrice del progetto, l’artista Linda Brindisi – vuole essere un soffio di aria fresca. Nel prossimo anno la Rota sarà itinerante nei Comuni che la vorranno ospitare”.

La Rota è dedicata alla Memoria di Sandro Farisoglio, ex sindaco di Breno, ed è un’iniziativa culturale in rete aperta a tutto il territorio nazionale. Si tratta di un collage di disegni su carta, tela o altri materiali, un’opera collettiva composta utilizzando gli originali su carta, o riproduzioni; l’allestimento su un supporto circolare dal diametro di 4 metri recante al centro un’opera realizzata dalla Brindisi (nipote di Remo Brindisi) e intorno gli stemmi dei Comuni e i disegni.

Per l’assessore comunale alla Cultura Mariarita Paoni Saccone “le persone di luoghi così diversi tra loro sono state unite dalla grande bellezza della creatività. É stato uno strumento di socialità nel momento del lockdown, che ha visto numerosi invii anche dall’Abruzzo e da Pescara in particolare. La nostra città non poteva non aderire all’invito di Linda Brindisi che mi è giunto in una fase così delicata per tutti noi, per i più piccoli in particolare. Vogliamo rimettere in moto la cultura anche grazie a progetti che come questo mi sembrano una leva importante per tornare alla normalità. Con questo spirito abbiamo concesso con piacere il nostro patrocinio”.