ROSETO DEGLI ABRUZZI – Al termine di una finale vibrante, appassionante ed incerta fino all’ultimo secondo l’Aurora Brindisi si è aggiudicata la Roseto Summer League 2022 – 26° Memorial Massimiliano Scarpone, sconfiggendo il Oderzo Basket. Terzo posto per la S.B.C. Porto Sant’Elpidio, che nella “finalina” ha avuto la meglio sul PBP Parma.

La manifestazione organizzata dall’Associazione Blue Basket, riservata in questa occasione alla categoria Under 16 (2006-2007), nella giornata di sabato 25 Giugno ha visto il suo atto conclusivo sui campi della Bellavista Arena e della palestra D’Annunzio, davanti ad una cornice di pubblico sempre più crescente nell’arco delle quattro giornate, con le due finali per le prime quattro posizioni che hanno mostrato un livello davvero elevato, con diversi ragazzi futuribili di cui si sentirà sicuramente parlare in futuro.

Ma tutti i partecipanti scesi in campo hanno onorato nel migliore dei modi la memoria del caro Max, mettendo sempre grinta, agonismo e massima correttezza, il cui ricordo è sempre vivo nei cuori dei suoi cari e dei suoi amici.

Assegnati anche i premi di MVP e miglior giocatore della finale intitolati alla memoria del coach e grandissimo amico Antimo Di Biase, prematuramente scomparso da poche settimane e figura storica della pallacanestro giovanile rosetana, andati rispettivamente a Thomas Battistella dell’Oderzo Basket ed a Raffaele Delevrano dell’Aurora Brindisi, autore del canestro decisivo a pochi secondi dalla sirena che ha regalato la vittoria della manifestazione alla compagine pugliese.

L’Associazione Blue Basket, esprimendo grandissima soddisfazione per la riuscita dell’evento, ringrazia tutti le società, i tecnici e gli atleti partecipanti, dando loro appuntamento per l’edizione 2023!

RIEPILOGO GIORNATA FINALE SABATO 25 GIUGNO

Finale 13°/14° posto: Basket Penne-Basket Venafro 49-58

Finale 11°/12° posto: Sporting Martinsicuro-Caudium Basket Airola 44-61

Finale 9°/10° posto: Cestistica Academy San Severo-Pescara Basket 82-47

Finale 7°/8° posto: Fortitudo Francavilla-Auxilium Genova 67-29

Finale 5°/6° posto: Don Bosco Livorno-Basket Club Jesolo 74-48

Finale 3°/4° posto: S.B.C. Porto Sant’Elpidio-PBP Parma 68-63

Finale 1°/2° posto: Aurora Brindisi-Oderzo Basket 67-65

CLASSIFICA FINALE

01 Aurora Brindisi

02 Oderzo Basket

03 S.B.C. Porto Sant’Elpidio

04 PBP Parma

05 Don Bosco Livorno

06 Basket Club Jesolo

07 Fortitudo Francavilla Fontana

08 Auxilium Genova

09 Cestistica Academy San Severo

10 Pescara Basket

11 Caudium Basket Airola

12 Sporting Martinsicuro

13 Basket Venafro

14 Basket Penne

MVP (premio Antimo Di Biase): Thomas Battistella (Basket Club Oderzo)

MVP FINALE (premio Antimo Di Biase): Raffaele Devetrano (Aurora Brindisi)