Final four campionato nazionale a squadre over 70: seconda giornata

Sabato 25 giugno vittorie per 2 a 1 di Nastro Verde su Monviso per 3 a 0 e della Canottieri Roma su Prati SS

PESCARA – Si sta disputando sui campi del Circolo Tennis Prati 37 la Final four del Campionato nazionale a squadre veterani over 70. Nella seconda giornata disputata sabato 25 giugno si sono affrontate: sul campo centrale, le squadre del Monviso TC e del TC Nastro Verde (successo del Nastro Verde per 2 a 1) e, sul campo 1, le squadre di Prati SS e della Canottieri Roma (vittoria della Canottieri Roma per 3 a 0).

Di seguito i dettagli dei due incontri:

CC Roma – Prati SS: 3-0

Nucci Giancarlo b. D’Ambruoso Vito Michele 62 64

Vellucci Benedetto b. Ciccotelli Luciano 63 60

Costella Vittorio-Orecchio Bruno b. Massignani Arturo-Brozzetti Sandro 64 62.

Nel secondo singolare ottimo primo set di Luciano Ciccotelli, che non riusciva a sfruttare i vantaggi per 40 a 15 in due games e di 40 a 0 in un terzo game. Poi Benedetto Vellucci si aggiudicava il secondo set (per 6 a 0) e l’incontro.

Nastro Vede – Monviso TC: 2-1

Toci Piero b. Colla Carlo 64 46 62

Rivoira Stefano b. Pirani Carlo 60 64

Toci Piero-Segre Roberto Franco b. Gai Luigi-Colla Carlo 62 62

Decisivo il doppio vinto da Toci e Segre.

Programma di domenica 26 giugno:

CC Roma – Monviso TC

Nastro Verde – Prati SS.

Classifica dopo 2 giornate:

Punti V S

CC Roma 4 6 0

Monviso TC 2 3 3

Nastro Verde 2 2 4

Prati SS 0 1 5