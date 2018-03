Roseto: il nuovo sito internet del comune online da giovedì 1 marzo

Aggiornato alle ultime tecnologie di più facile consultazione. Nella Home il collegamento ad allerta meteo e rischi idrogeologici

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – E’ on line da ieri, giovedì 1° marzo, il nuovo sito Internet del Comune (l’indirizzo resta sempre www.comune.roseto.te.it) aggiornato con le più recenti tecnologie.

Il sito è il risultato di un appalto avviato dalla precedente giunta comunale e recepisce le indicazioni del vincitore del concorso di idee indetto appositamente, Giovanni Francioni di Campli.

“Il portale web”, spiega Leonardo De Rubeis, software developer per la Dataone, l’azienda che ha curato il restyling del sito, “è stato sviluppato senza ricorrere all’uso di piattaforme Cms come WordPress o Joomla, al fine di proporre una soluzione più sicura dal punto di vista degli attacchi informatici. Il portale da noi sviluppato è stato realizzato mediante le ultime tecnologie, Html5, Css3, Javascript, ed è naturalmente responsive (cioè adattabile al formato di telefonini e tablet). La piattaforma di gestione dei contenuti invece è stata sviluppata mediante un nostro Framework Java.

Essendo la soluzione completamente progettata e sviluppata da noi, abbiamo il grande vantaggio di poterla arricchire e farla evolvere nel tempo, potendo così rispondere a qualsiasi tipologia di esigenza e funzionalità”.

“Abbiamo lavorato molto per aggiungere nuove implementazioni sul sito e renderlo più facilmente e meglio utilizzabile dagli utenti”, aggiunge Massimo Felicioni, consigliere delegato al coordinamento e revisione dei siti web dell’ente, “Siamo sicuramente soddisfatti del lavoro realizzato dalla Dataone ma il sito sarà comunque ulteriormente e costantemente migliorato, anche recependo i suggerimenti degli utenti. Continua così il nostro lavoro sulla dematerializzazione dei documenti del Comune”.

“Il nuovo sito è decisamente più al passo con i tempi”, conclude il sindaco Sabatino Di Girolamo, “è una vetrina importantissima per la città, oltre che efficiente per gli utenti che possono, così, accedere a tutti i servizi che offriamo online. Sulla home page ci sono in primo piano le notizie, i comunicati che forniamo giorno per giorno, mentre nella colonna di sinistra si accede ai servizi, con i link alla pagina Facebook del Comune (Città di Roseto degli Abruzzi), all’amministrazione trasparente e, in fondo, ai Consigli comunali in diretta. Molto importante è anche la possibilità per i cittadini di avere in tempo reale l’accesso ai bollettini degli Allerta meteo e delle Criticità idrogeologiche della Protezione civile regionale”.

Per gli archivi e per alcuni servizi è, comunque, sempre disponibile anche il precedente sito raggiungibile sia con uno specifico link (in fondo alla home page) sia direttamente all’indirizzo: www.oldweb.comune.roseto.te.it