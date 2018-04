Roseto Sharks sconfitto a Verona, dal 29 aprile i playout

VERONA – Gli Sharks escondo sconfitti dall’Agsm Forum di Verona contro i padroni di casa della Scaligera, e chiudono la stagione regolare a quota 12 punti, con il pensiero che ora ovviamente è rivolto ai playout, incrocio nel primo turno che sarà contro la Virtus Roma ( Gara 1 domenica 29 aprile al PalaTiziano, Gara 2 giovedì 3 maggio PalaMaggetti, ev. gara 3 domenica 6 maggio nuovaente PalaTiziano ) di coach Bucchi e dell’ex Maresca. Roseto che nel match in terra veneta recupera sia Ogide che Contento, Casagrande in panca solo per onor di firma, e con coach Di Paolantonio che ruota tutti i suoi uomini a disposizione, e di fatti il più utilizzato è Carlino con 25 minuti all’attivo: miglior marcatore locale Phil Greene con 18 punti, seguito da Jones con 16, in casa Sharks 18 per Contento, 13 per Andy Ogide e 11 Carlino.

Dalmonte parte con Amato-Greene-Jones-Udom e Poletti sotto le plance, risponde coach Di Paolantonio con Marulli – Carlino- Di Bonaventura-Lupusor – Infante: l’inizio è tutto veronese, con un mostruoso Phil Greene ( 12 punti e 4/4 da tre nei primi cinque minuti ), ben coadiuvato da Jones, e i locali scappano subito con un break di 16-4, e successivo primo time-out ospite. Al rientro Roseto aggredisce maggiormente in difesa ed inizia a correre in attacco, contro break biancazzurro di 2-13 con 4 di fila di Ogide e meno uno sul 18-17 a tre dalla fine del primo parziale; due triple di Contento portano addirittura avanti gli Sharks sul 21-23, prima che il solito Greene ristabilisca la totale parità a fine periodo. Nel secondo quarto Verona riparte subito forte, sono i canestri da tre punti a fare la differenza ( 10/15 all’intervallo ), i biancazzurri accorciano ancora con Ogide e al 15° si è sul 34-31; Poletti da sotto torna a segnare, anche Dieng dai 6,75, con Marulli che lo segue a ruota, prima che Amato con 4 consecutivi chiuda la frazione sul 48-45.

Al rientro dall’intervallo lungo si continua a segnare con regolarità: Greene apre le danze, Infante mette due canestri di fila, ma Verona da tre questa sera non sbaglia un colpo e con Amato e Poletti torna a +8 al 23°, Carlino mette la seconda tripla di serata, ma ancora Greene ed una difesa arcigna della squadra scaligera rimette nove punti tra le due. I padroni di casa cominciano però a sprecare in attacco, i biancazzurri non mollano e con un break fulmineo tornano a due possessi di distanza al 27° , 67-62, Verona negli ultimi due minuti segna solo dalla lunetta ( compreso un fallo tecnico alla panchina degli Sharks ) , e Contento chiude la frazione con l’ennesima tripla, 73-65. Nei primi 2/3 minuti dell’ultimo periodo Verona azzanna subito la gara, il divario diventa sulla doppia cifra di vantaggio per i veneti, toccando anche il + 13 al 35°: gli ultimi canestro rosetani sono di Carlino e Marulli, con Verona che addormenta il match nel finale, col tabellone luminoso che recita 91-76 al termine dei 40. Ora la salvezza degli Sharks passerà completamente dai playout, con il primo turno contro la Virtus Roma che comincerà subito domenica prossima. Infine si ringrazia la società Scaligera Verona per la collaborazione e la disponibilità durante la gara di quest’oggi.

Coach Di Paolantonio in sala stampa dopo il match: “Abbiamo dimostrato per l’ennesima volta in questa seconda fase di campionato di essere competitivi, ci abbiamo provato fino alla fine, siamo stati in gara per larghi tratti poi la fisicità ed il gioco di Verona son venuti fuori sul lungo periodo, noi abbiamo pagato un pochino la stanchezza e le non perfette condizioni fisiche di qualcuno, con Casagrande rimasto in panca tutta la gara e con Ogide e Contento rientrati oggi; ovviamente il pensiero ora va dritto alla sfida con la Virtus Roma ed a questi playout “.

TABELLINO:

TEZENIS VERONA – ROSETO SHARKS 91-76 ( 23-23, 25-22, 25-20, 18-11 )

Verona: Dieng 3 , Greene 18 , Poletti 14 , Jones 16 , Amato 11 , Guglielmi , Oboe , Palermo 10 , Nwohuocha 2 , Udom 7 , Ikangi 6 , Totè 4 All. Dalmonte

Roseto: Carlino 11 , Ogide 13 , Lupusor 8 , Contento 18 , Di Bonaventura 4 , Lusvarghi , Zampini 4 , Marulli 9 , Casagrande n.e. , Infante 9 All. Di Paolantonio

NOTE: Tiri da 2: Verona 18/34 ; Roseto 22/40

Tiri da 3: Verona 14/26 ; Roseto 7/26

Tiri Liberi: Verona 13/19 ; Roseto 11/16

Rimbalzi: Verona 36 ( offensivi ) ; Roseto 32 ( 7 offensivi )

Assist: Verona 20 ; Roseto 14

USCITI PER 5 FALLI: Infante ( Roseto )