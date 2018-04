Serie D, Francavilla – Vis Pesaro 0-2: cronaca, interviste, tabellino

Successo esterno della squadra marchigiana grazie a una doppietta di Olcese. Iervese: “Per i play off è diventato tutto più difficile, oggi dovevamo vincere per continuare a sperare”

FRANCAVILLA AL MARE (CH) – Successo esterno della Vis Pesaro che passa al Valle Anzuca e conquistando il primo posto in classifica in virtù della sconfitta del Matelica sul campo della Recanatese. Decisiva una doppietta di Olcese, vittoria meritata per i marchigiani che hanno tenuto il pallino di gioco per tutto il primo tempo dimostrando un grande tasso tecnico e di essere una squadra volta al salto di categoria e trovando il vantaggio sul finale di frazione, sfiorando altre marcature sia prima che dopo il gol che ha sbloccato il risultato. Nella ripresa il Francavilla dà la sensazione di essere rientrato con un piglio diverso affacciandosi in alcune circostanze nella metà campo avversaria, ma al 21’ arriva la doccia fredda con la seconda marcatura biancorossa. Per la squadra di Iervese si complica ora la rincorsa ai play off. Nel Francavilla assenti gli indisponibili Baba, Procida e Di Renzo. Invece Vis Pesaro al gran completo.

La cronaca

Al 5’ un retropassaggio di Sembroni prende in un primo momento in contropiede Fargione che poi recupera la posizione e spazza quasi sulla linea di porta. Al 14’ ospiti vicini al vantaggio con Carta che dalla distanza centra la traversa. Al 22’ pericolosa conclusione rasoterra di Buonocunto a fil di palo deviata in angolo da Fargione. Al 29’ ancora Buonocunto dal limite manda sopra la traversa. Al 39’ una punizione di Radi battuta sulla destra finisce tra le braccia di Fargione. Al 41’ Vis Pesaro in vantaggio con un lancio Baldazzi per Olcese che realizza con un diagonale. Al 45’ Fargione salva su Buonocunto e 1’ più tardi traversone dello stesso numero 20 biancorosso per Olcese che schiaccia mandando di un soffio a lato.

Nella ripresa parte bene il Francavilla: al 3’ cross di Sembroni per Banegas sul quale blocca Marfella. Replicano gli ospiti al 6’ con Bellini che da fuori manda a lato. i padroni di casa tornano in avanti all’11’ quando sugli sviluppi di un angolo Di Cecco raccoglie una sponda di testa e manda alto. Ma al 21’ arriva il raddoppio della Vis Pesaro: Boccioletti dalla sinistra mette in mezzo per Olcese sul quale salva in un primo momento Di Cecco ma in seconda battuta non può evitare la rete. I giallorossi abbozzano ad una reazione: al 35’ una punizione di Palumbo va di poco sopra l’incrocio.

I commenti dei due tecnici

Pierluigi Iervese (allenatore Francavilla): “Contro una squadra così forte ci si doveva arrivare nella condizione migliore, noi purtroppo ci siamo arrivati non bene fisicamente: in questa settimana alcuni non si sono allenati per varie problematiche, abbiamo perso pure Baba. La Vis Pesaro è una squadra forte che va incontrata nella maniera migliore fisicamente, tecnicamente e tatticamente. Oggi purtroppo non lo abbiamo fatto e mi dispiace perché venivamo da ottime prestazioni e non ci voleva una partita così, peò non c’è nulla da recriminare nel senso che la Vis Pesaro ha dimostrato tutto il proprio valore e noi obiettivamente abbiamo fatto fatica e non avevamo forza per controbattere ad una squadra così forte. Preso il primo gol è diventato ancora più difficile quello che si pensava dall’inizio. Non posso che ringraziare i ragazzi per l’atteggiamento, addirittura ho fatto entrare Aleksic che ha giocato con una contrattura, il ragazzo è voluto entrare lo stesso, quindi devo ringraziare la squadra che teneva veramente a questa partita pur sapendo che non eravamo pronti per fare una partita importante. Peccato per come siamo arrivati a questa partita, ma purtroppo quando durante la settimana non riesci a prepararti come devi sotto il profilo della gestione della partita poi se ne risente ed oggi è successo questo.

All’andata facemmo una gran partita a Pesaro, vincemmo forse meritatamente, oggi obiettivamente non c’è stata partita, sono stati superiori e gli faccio i complimenti perché hanno dimostrato di essere una squadra molto forte. Per i play off è diventato tutto più difficile, oggi dovevamo vincere per continuare a sperare, però adesso dobbiamo finire bene per non rovinare un campionato importante per noi cercando di raggiungere un obiettivo importante. Quindi adesso dobbiamo andare a recuperare le energie e qualcuno per andare a San Giusto dove incontreremo una squadra forte e cercare di vincere per terminare il campionato con il massimo punteggio. Oggi avevamo l’obiettivo di aggredirli e di non farli giocare e cercare di avere il baricentro alto, però un po’ per merito dell’avversario e un po’ perché non eravamo in condizioni noi non ci siamo riusciti. Sapevamo che non era facile, ma faccio i complimenti alla Vis Pesaro che oggi ha dimostrato di essere una squadra davvero molto forte”.

Gianni D’Amore (allenatore Vis Pesaro): “Ci avevamo provato già da qualche settimana per questo sorpasso e siamo felici che oggi sia arrivato. Adesso non dobbiamo più guardare il risultato del Matelica e quindi possiamo solo fare il massimo nelle ultime due partite che ci rimangono. Oggi la squadra è stata brava a creare delle occasioni per far gol, sono soddisfatto per come si sono comportati i miei oggi. Il possesso palla lo cercavamo già da alcune domeniche, la pressione alta contro una squadra così forte ci è riuscita bene”.

Tabellino

Francavilla: Fargione, Fiore, Sembroni, Palumbo, Milizia (39’ st Mancini), Paravati (8’ st Aleksic), Mele (35’ st Silvestri), Di Cecco, Banegas, Di Pentima, Romeo (1’ st Molenda) A disposizione: Spaca, Fofanà, Di Pietrantonio, Sonnini Allenatore: Iervese

Vis Pesaro: Marfella, Rossoni, Carta (25’ st Rossi), Calcioli, Paoli, Bellini (28’ st Bortoletti), Olcese(45’ st Ridolfi), Boccioletti, Radi, Buonocunto (39’ st Lignani), Baldazzi (24’ st Cruz) A disposizione: Cappuccini, Calzola, Castellano, Ficola Allenatore: D’Amore

Arbitro: De Girolamo (sezione di Avellino)

Assistenti: Centrone (sezione di Molfetta) e Belsanto (sezione di Bari)

Reti: 41’ pt e 21’ st Olcese

Ammoniti: Buonocunto, Cacioli (VP)

Espulsi: nessuno

Note: recupero 2’ pt 4’ st, angoli 2-6 per la Vis Pesaro