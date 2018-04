Internazionali d’Abruzzo di Tennis, i risultati del 22 aprile

FRANCAVILLA AL MARE – Nella seconda giornata delle qualificazioni di domenica 22 aprile ancora tanto pubblico sugli spalti dello Sporting Club di Francavilla Valle Anzuca. Gli spettatori hanno approfittato della bella giornata di sole anche per intrattenersi negli stand appositamente allestiti nel percorso che dall’ingresso porta ai campi di gioco. Una buona occasione per far conoscere le bellezze dell’Abruzzo agli appassionati di tennis che giungono a Francavilla anche da zone diverse dell’Italia.

Nelle qualificazioni, avanti i francesi Hoang e Benchetrit, i belgi Coppejans e De Loore, il bulgaro Kuzmanov, il cinese Zhang e gli italiani Viola e Vanni. Domani entrano in campo anche i big, come da programma qui sotto riportato. Si comincia a giocare alle 10, fino a giovedì 26 aprile l’ingresso è gratuito.

Risultati del 22 aprile 2018

Mens

Qualifying Singles – Second Round

Qualifying – [1] A. Hoang (FRA) d K. Krawietz (GER) 76(0) 64

Qualifying – [2] M. Viola (ITA) d A. Muller (FRA) 76(5) 64

Qualifying – [3] D. Kuzmanov (BUL) d P. Rikl 62 63

Qualifying – [4] K. Coppejans (BEL) d M. Gonzalez (ARG) 61 76(4)

Qualifying – [5] J. De Loore (BEL) d J. Jahn (GER) 67(2) 63 63

Qualifying – [6] L. Vanni (ITA) d G. Mager (ITA) 46 63 64

Qualifying – [7] Z. Zhang (CHN) d D. Gennaro (ITA) 64 63

Qualifying – [8] E. Benchetrit (FRA) d D. Kellovsky (CZE) 61 64

ORDER OF PLAY – MONDAY, APRIL 23, 2018

CENTER COURT start 10:00 am

Qualifying – [2] M. Viola (ITA) vs [6] L. Vanni (ITA)

Not Before 12:00 noon

C. Ruud (NOR) vs A. De Greef (BEL)

A. Motti (ITA) / D. Vega Hernandez (ESP) vs R. Bemelmans (BEL) / T. Griekspoor (NED)

[WC] F. Baldi (ITA) vs J. Domingues (POR)

G. Oliveira (POR) vs [2] S. Travaglia (ITA)

GRANDSTAND start 10:00 am

Qualifying – [3] D. Kuzmanov (BUL) vs [8] E. Benchetrit (FRA)

Not Before 12:00 noon

[5] L. Broady (GBR) vs Z. Kolar (CZE)

after suitable rest – [WC] A. Del Federico (ITA) / D. Kuzmanov (BUL) vs [2] A. Behar (URU) / M. Gonzalez (ARG)

after suitable rest – [3] S. Gille (BEL) / J. Vliegen (BEL) vs T. Altuna (TUR) / Z. Kolar (CZE)

COURT 1 start 10:00 am

Qualifying – [4] K. Coppejans (BEL) vs [5] J. De Loore (BEL)

Qualifying – [1] A. Hoang (FRA) vs [7] Z. Zhang (CHN)

Men’s Singles

First Round

[1] R. Bemelmans (BEL) vs. Qualifier/Lucky Loser/Special Exempt

A. Collarini (ARG) vs. [WC] G. Moroni (ITA)

T. Griekspoor (NED) vs. T. Brkic (BIH)

L. Rosol (CZE) vs. [8] R. Olivo (ARG)

[3] G. Elias (POR) vs. Qualifier/Lucky Loser/Special Exempt

[WC] G. Quinzi (ITA) vs. Qualifier/Lucky Loser/Special Exempt

Qualifier/Lucky Loser/Special Exempt vs. [WC] A. Pellegrino (ITA)

Qualifier/Lucky Loser/Special Exempt vs. [7] V. Galovic (CRO)

[6] F. Auger-Aliassime (CAN) vs. Qualifier/Lucky Loser/Special Exempt

C. Ruud (NOR) vs. A. De Greef (BEL)

N. Serdarusic (CRO) vs. M. Bourgue (FRA)

M. Donati (ITA) vs. [9] S. Caruso (ITA)

[5] L. Broady (GBR) vs. Z. Kolar (CZE)

[WC] F. Baldi (ITA) vs. J. Domingues (POR)

S. Nagal (IND) vs. Qualifier/Lucky Loser/Special Exempt

G. Oliveira (POR) vs. [2] S. Travaglia (ITA)

In giornata è stato effettuato il sorteggio del torneo di doppio. Vi prenderà parte tra gli altri anche un atleta di casa, il pescarese Del Federico in coppia con il bulgaro Kuzmanov.

Men’s Doubles

First Round

[1] G. Duran (ARG) / J. Salisbury (GBR) vs. R. Junaid (AUS) / D. Pel (NED)

L. Broady (GBR) / S. Clayton (GBR) vs. K. Krawietz (GER) / A. Mies (GER)

[3] S. Gille (BEL) / J. Vliegen (BEL) vs. T. Altuna (TUR) / Z. Kolar (CZE)

[WC] J. Ocleppo (ITA) / A. Vavassori (ITA) vs. S. Nagal (IND) / G. Oliveira (POR)

R. Arneodo (MON) / A. Hoang (FRA) vs. [WC] F. Baldi (ITA) / A. Pellegrino (ITA)

M. Draganja (CRO) / T. Draganja (CRO) vs. [4] D. Molchanov (UKR) / I. Zelenay (SVK)

A. Motti (ITA) / D. Vega Hernandez (ESP) vs. R. Bemelmans (BEL) / T. Griekspoor (NED)

[WC] A. Del Federico (ITA) / D. Kuzmanov (BUL) vs. [2] A. Behar (URU) / M. Gonzalez (ARG)