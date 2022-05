Roseto, fondi Pnrr per l’edilizia scolastica: ecco dove

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Grazie alle risorse concesse dai fondi PNRR e non solo per l’edilizia scolastica saranno numerosi e importanti gli interventi che riguarderanno il territorio rosetano. Infatti, oltre al finanziamento da 10 milioni di euro di fondi PNRR del Bando “Scuola Futura” per la realizzazione del nuovo edificio della Scuola “F. Romani”, prenderanno il via nei prossimi mesi una serie di importanti interventi, frutto del lavoro messo in campo dalla Provincia di Teramo, sugli edifici scolastici dell’IIS “Moretti” e del Polo Liceale “Saffo”.

In particolare entrambe le scuole beneficeranno di un finanziamento concesso dalla legge 160/19 mediante fondi PNRR per interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. Al “Moretti” andranno risorse pari a 800 mila euro, al “Saffo” 200 mila euro con i lavori che potrebbero prendere il via già entro fine anno. Il Liceo “Saffo” beneficerà inoltre di 2 milioni e 457 mila euro circa concessi grazie all’Ordinanza n. 31/2021 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Centro Italia per l’adeguamento sismico. Questi fondi saranno gestiti direttamente da Invitalia che si occuperà della gara per la progettazione e gli appalti.

“La politica di lavorare sulla presentazione di progetti per intercettare fondi nazionali ed europei per l’edilizia scolastica continua a dare i suoi frutti per la nostra città e dimostra, ancora una volta, come il duro lavoro e la programmazione seria e concreta alla fine paghino sempre” dichiarano il Sindaco Mario Nugnes e il Consigliere Provinciale delegato all’Edilizia Scolastica Enio Pavone. “Grazie alla “filiera” delle competenze, unita agli ottimi rapporti che si sono instaurati tra la nostra Amministrazione e i vertici della Provincia, la comunità rosetana potrà beneficiare di consistenti risorse che saranno impiegate su importanti progetti di edilizia scolastica alla “F. Romani”, al “Moretti” e al “Saffo”, un risultato importantissimo che a breve mostrerà i suoi frutti”.

“Roseto degli Abruzzi è infatti tra i sei comuni abruzzesi, assieme a Villalfonsina, Vasto, Fara San Martino, L’Aquila e Montesilvano, che si sono aggiudicati le risorse messe a disposizione dal Bando “Scuola Futura”, un risultato che certifica l’importante intuizione avuta, già dalle prime settimane dal suo insediamento, da questa Amministrazione” chiosano Nugnes e Pavone.