Il termine di presentazione delle domande è fissato all’8 aprile. Moduli e requisiti previsti dalla Regione

SULMONA – La Regione Abruzzo ha approvato gli indirizzi operativi ai quali i Comuni devono attenersi per la formazione degli elenchi di potenziali aventi diritto ad accedere alle borse di studio per l’anno scolastico 2023/2024 in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale 155 del 28.02.2024. Il Comune di Sulmona ha avviato la procedura per raccogliere le domande (tramite la specifica modulistica regionale) per arrivare alla formazione degli elenchi dei potenziali aventi diritto ad accedere alle borse di studio, a beneficio delle studentesse e degli studenti, residenti nei propri territori ed iscritti nelle scuole secondarie superiori statali e paritarie per l’anno scolastico 2023/2024.

La modulistica è quella approvata dalla Regione Abruzzo. Il termine di presentazione delle richieste all’Ufficio Protocollo del Comune è fissato all’8 aprile 2024 (farà fede la data di presentazione o inoltro al Protocollo generale) per consentire l’istruttoria e le necessarie verifiche di ammissibilità in tempo utile, tenuto conto che improrogabilmente entro l’8 maggio 2024 dovrà essere inviato alla Regione Abruzzo l’elenco relativo agli aventi diritto.

I requisiti prescritti dalla Regione per l’ammissione al beneficio delle borse di studio 2023/2024 sono i seguenti: 1)frequentanti nell’anno scolastico 2023/2024 un istituto secondario di secondo grado statale o paritario appartenente al sistema nazionale di istruzione; 2) appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), rientri nella soglia determinata di € 10.000,00. Sarà considerato l’Isee per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni nei casi disciplinati dal DPCM 159/2013.

Le domande dovranno essere presentate :

– con l’apposita modulistica disponibile presso la Ripartizione 1 / Servizi alla Collettività (ex Caserma Pace), oltre che sul sito internet del Comune www.comune.sulmona.aq.it, sull’Albo Pretorio e le Istituzioni scolastiche interessate (Scuole superiori di secondo grado);

– tramite Ufficio Protocollo (consegna a mano o invio a mezzo posta elettronica agli indirizzi postali: protocollo@comune.sulmona.aq.it; protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it; entro e non oltre l’8 aprile 2024.

Per informazioni rivolgersi alla Ripartizione 1 / Servizi alla Collettività (- Dott. Alessandro Ginnetti, tel. 0864/242413, 405 – Dott.ssa Antonella Di Placido 0864/242402).