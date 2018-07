Roseto Cup 2018 dal 27 – 29 luglio, le novità

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Tante importanti novità per la seconda edizione della Roseto Cup, in programma nel prossimo weekend (27-28-29 luglio) al Lido Azzurra di Roseto. Non si limitano all’aspetto sportivo, che resterà comunque in primissimo piano: tre sport (basket 3×3, beach volley e beach tennis) per 10 categorie e oltre 300 atleti coinvolti.

E soprattutto la grande novità del Quam Star Game, che vedrà in campo 20 cestisti abruzzesi di Serie A2 e B per infiammare il pubblico di Roseto degli Abruzzi, location ideale per questo show in stile NBA: l’attrezzatissimo Lido Azzurra sarà il nostro piccolo Madison Square Garden. Qualche nome? Innocenzo Ferraro, Federico Lestini, Davide Moretti, Simone Pepe, e tutti gli altri sono sui nostri canali social.

Ancora più importante però ricordare che la partita sarà dedicata alla memoria di Nico Nardi e Mattia Loschiavo, due giovani purtroppo recentemente scomparsi che porteranno i nomi delle due squadre partecipanti e il cui ricordo ci teniamo a onorare con una serata indimenticabile. Sempre sabato, al termine della partita, il discoparty con Radio R9, media partner ufficiale del torneo che ci farà compagnia in tutti e tre i giorni con giochi a premi e gadget per tutto il pubblico.

E poi fra rapper, scuole di danza, cabaret e spettacoli vari l’intrattenimento sarà vario e calibrato a ogni esigenza del nostro pubblico, che siamo certi parteciperà in modo numeroso ed eterogeneo all’evento. D’altronde, la nostra filosofia è quella di divertirci tutti: a questo proposito abbiamo inserito tra le categorie agonistiche l’Over 40/Non Tesserati, per dare a tutti la possibilità di giocare un torneo del proprio livello ad armi pari.

Tanto altro ci sarebbe da dire, partendo dall’incredibile lavoro di Piero Cialè e Filippo Recinella con beach volley e beach tennis. Un palcoscenico sportivo già molto ricco che l’associazione QUAM Events & More, presieduta da Antonello Ricci e Quirino Iezzi, punta ad allargare ancora nelle prossime edizioni.