Roseto Basket 20.20 – Air Basket Termoli: dove vedere la partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Roseto Basket 20.20, nella giornata di sabato 11 marzo, torna a giocare tra le mura amiche per sfidare l’Air Basket Termoli. La Braderm ha già battuto largamente, in entrambe le uscite della regular season, i molisani, ma il momento è diverso e non sarà sicuramente una partita facile. Ora ogni passo falso può essere fatale, perché il tempo per rimediare è diminuito e le concorrenti stanno rispondendo colpo su colpo, rendendo la corsa ai primi posti un’appassionante battaglia. Per questo motivo, la gara di domani, come tutte le altre, non può essere presa sotto gamba: lo scarto risicato con cui Roseto ha vinto le prime due gare della fase a orologio conferma il grande equilibrio.

Termoli occupa attualmente la sesta posizione con un record di 9-11 e ha bisogno di punti, avendo iniziato la fase a orologio con due sconfitte. La guida tecnica, affidata ora a coach Valerio Corvino, e parte del roster sono cambiati dall’inizio della stagione, ma non hanno diminuito qualità e lunghezza del gruppo. Top scorer con 15,4 punti a partita e uomo da tenere d’occhio è il bulgaro Dimitrov, che ha vantaggio centimetro sui pari ruolo. Sotto canestro, il possente Ndour e Sprude, lungo con ottima mano da fuori, possono dare filo da torcere ai dirimpettai rosetani. Oltre a loro tre, l’esperienza di giocatori come Marinaro, Suriano e D’Arrigo rende l’Air Basket una formazione completa e pericolosa.

Coach Ernesto Francani presenta così la gara: “La scorsa settimana abbiamo centrato con grande anticipo un importante obiettivo, ma non siamo sazi. Ora, continuando a lavorare e pensando una partita alla volta, dobbiamo cercare di vincerle tutte: a partire da domani, quando affronteremo una squadra forte, che si sta giocando i play-off. Dovremo essere bravi a pareggiare la loro fisicità e difendere forte sui tiratori”.

Appuntamento quindi a domani, sabato 11 marzo, alle ore 20 al PalaMaggetti con ingresso gratuito. La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Roseto Basket 20.20.